Klavdia Petrivna здивувала дуетом із відомою блогеркою: "Це підпал"

Що відомо про спільну роботу Klavdia Petrivna та Квіткової

"Сольні концерти у Палаці спорту позаду, а ось відкритий Клавин збір на зимову форму для наших жінок-захисниць досі триває! Заради нього ми й "заколабилися", - сказано в описі до відеоролика.

Також співачка та блогерка у спільній публікації наголосили, що жінкам на фронті дуже не вистачає зимової форми, а чоловіча створює дискомфорт та обмежує рухи. І через те, що з кожним днем ​​на вулиці стає все прохолодніше, потрібно не зволікати і скоріше допомогти у цій важливій місії.

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Даша Квіткова постала у досить екстравагантному образі: вона одягла шкіряні топ та штани, а зверху накинула масивний бомбер. Завершувала образ зачіска з безліччю маленьких афрокосичок, як носят чимало реперів. Також у зачіску вона вплела великі намистини, зробивши цим образ більш стильним.

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У сольній партії блогерка прочитала реп, а потім заспівала приспів разом із Klavdia Petrivna.

Як відреагували у мережі

Фоловери відомої співачки та блогерки відразу почали активно коментувати публікацію, не перестаючи захоплюватися сміливою ідеєю: