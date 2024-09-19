Klavdia Petrivna здивувала дуетом із відомою блогеркою: "Це підпал"

Даша Квіткова, колишня дружина шоумена та ведучого Микити Добриніна, несподівано заспівала разом із популярною співачкою Klavdia Petrivna, яка нещодавно зняла маску та капелюх. Дівчата зважилися на такий сміливий експеримент, щоб привернути увагу до збору на зимову форму для наших захисниць.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий спільний пост у Instagram блогерки та співачки.
"Сольні концерти у Палаці спорту позаду, а ось відкритий Клавин збір на зимову форму для наших жінок-захисниць досі триває! Заради нього ми й "заколабилися", - сказано в описі до відеоролика.
Також співачка та блогерка у спільній публікації наголосили, що жінкам на фронті дуже не вистачає зимової форми, а чоловіча створює дискомфорт та обмежує рухи. І через те, що з кожним днем на вулиці стає все прохолодніше, потрібно не зволікати і скоріше допомогти у цій важливій місії.
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Даша Квіткова постала у досить екстравагантному образі: вона одягла шкіряні топ та штани, а зверху накинула масивний бомбер. Завершувала образ зачіска з безліччю маленьких афрокосичок, як носят чимало реперів. Також у зачіску вона вплела великі намистини, зробивши цим образ більш стильним.
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У сольній партії блогерка прочитала реп, а потім заспівала приспів разом із Klavdia Petrivna.
Фоловери відомої співачки та блогерки відразу почали активно коментувати публікацію, не перестаючи захоплюватися сміливою ідеєю: