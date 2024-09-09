Колишня дружина Добриніна здивувала кардинальною зміною образу: як виглядає блогерка

Даша Квіткова, колишня дружина шоумена і ведучого Нікіти Добриніна, любить дивувати підписників сміливими перевтіленнями . Цього разу вона поділилася новими фото, на яких постала у незвичному для себе амплуа.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram блогерки розповідає про це детальніше.

Новий образ Даші

У блозі інфлюенсерка виклала відповідні чорно-білі кадри, і на них вона з'явилася з короткою зачіскою та з іншим кольором волосся.

Дівчина приміряла кілька різних образів, які дозволили продемонструвати фігуру та стрункі ніжки. Вбрання складалися з класичних майок, топів, довгих спідниць, широких джинсів. Також був образ, який складався з класичної сорочки, штанів, топа та спортивного взуття.

Нові образи Даші (Фото: instagram.com/kvittkova)

Нові зовнішні перевтілення Квіткова підкреслила виразним макіяжем очей та посмішкою, яку продемонструвала практично на усіх фото.

Блогерка вразила перевтіленням (Фото: instagram.com/kvittkova)

"перш, ніж з тобою станеться щось

прекрасне, все довкола рухне.

не лякайся.

стій твердо та впевнено на своїх ногах.

люди захочуть зламати тебе

і переломити під себе.

але ти в себе є.

ти на своєму шляху.

тож, люба, будь готова дати відсіч.

будь готова дати жару.

для самої себе", - такі слова залишила Даша у підписі до чорно-білих світлин.

Квіткова показала нові фото (Фото: instagram.com/kvittkova)

Реакція мережі

Колеги та шанувальники бурхливо відреагували на свіжий фотоконтент від колишньої Добриніна. У коментарях вони закидали зірку компліментами та зазначили, що вона вразила їх сміливим експериментом. Ось деякі їхні коментарі:

"Це просто нереально як круто"

"Така різна на всіх фото"

"Як цікаво міняється сприйняття людини зі зміною зовнішності. Це зовсім інша, незнайома мені брюнетка"

"Неймовірне перевтілення! Пасує"

"Неочікувано! Зовсім інша, але така ж гарна"

"Дуже класно, хоч і несподівано".

Підписники оцінили нове амплуа (Фото: instagram.com/kvittkova)

До слова, Даша Квіткова - відома українська блогерка; колишня обраниця Нікіти Добриніна; переможниця проєкту "Холостяк-9", де Добринін був головним героєм.

У фіналі шоумен обрав дівчину, після чого розпочалася їхня романтична історія. Пара зіграла весілля, народила сина та навіть обвінчалася.

Проте навіть цей останній крок не допоміг врятувати їхні стосунки, адже на початку 2023 року закохані повідомили, що розлучаються. Тоді, коментуючи це питання, Даша заявляла, що у їхніх відносинах була низка проблем, які не вдалося розв'язати.