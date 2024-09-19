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Klavdia Petrivna удивила дуэтом с известной блогершей: "Это поджог"

Даша Квиткова неожиданно запела с Klavdia Petrivna (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Даша Квиткова, бывшая жена шоумена и ведущего Никиты Добрынина, неожиданно запела вместе с популярной певицей Klavdia Petrivna, которая недавно сняла маску и шляпу. Девушки решились на такой смелый эксперимент, чтобы привлечь внимание к сбору на зимнюю форму для наших защитниц.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый совместный пост в Instagram блогерши и певицы.

Что известно о совместной работе Klavdia Petrivna и  Квитковой

"Сольные концерты во Дворце спорта позади, а вот открытый Клавин сбор на зимнюю форму для наших женщин-защитниц до сих пор продолжается! Ради него мы и "заколабились", - сказано в описании к видеоролику.

Также певица и блогерша в совместной публикации подчеркнули, что женщинам на фронте очень не хватает зимней формы, а мужская создает дискомфорт и ограничивает движения. И из-за того, что с каждым днем ​​на улице становится все холоднее, нужно не медлить и поскорее помочь в этой важной миссии.

Скриншот

Даша Квиткова предстала в достаточно экстравагантном образе: она надела кожаные топ и штаны, а сверху накинула массивный бомбер. Завершала образ прическа с множеством маленьких афрокосичек, как носят многие рэперы. Также в прическу она вплела большие бусины, сделав тем самым образ более стильным.

Скриншот

В сольной партии блогерша прочитала рэп, а затем спела припев вместе с Klavdia Petrivna.

 

Как отреагировали в сети

Фолловеры известной певицы и блогерши тут же стали активно комментировать публикацию, не переставая восхищаться смелой идеей:

  • "Я не знаю, что я уже сегодня увижу лучше этого! Даша, это топ! А главное, какая цель! Благодарю вас, девушки!".
  • "Хочу теперь этот трек полностью послушать".
  • "Кайф. Можно ваш дуэт на новогодний корпоратив?".
  • "Ничего себе, вот это Даша поет. Крутая девушка".
  • "Слушайте Клаву и Квиткову".
  • "Это мощно и креативно".
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Новости шоу-бизнесаДаша Квиткова