Klavdia Petrivna розсекретила, за кого вболіває на Нацвідборі

Співачка Klavdia Petrivna (Соломія Опришко), яка переспівала хіти зірок Нацвідбору-2025 , назвала свого головного фаворита. На пісенному конкурсі вона вболіває за свою колегу, з якою раніше влаштувала дуже цікаву авантюру.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий допис з Instagram Клавдії.

Співачка вирішила показати бекстейдж зі зйомок кліпу "Їде дах", який вона випускала разом з Машею Кондратенко. Разом вони не лише записали пісню. Коли ще Клавдія не зняла маску та не розкривала своє справжнє ім'я, її називали сценічним "альтер-его" Маші.

Втім, потім дівчата все ж розкрили таємницю. В інтерв'ю РБК-Україна Кондратенко розповідала, що їхня авантюра була дуже вдалою, обидві співачки нею задоволені.

І нині ж Соломія визнала, що підтримує на Нацвідборі саме Машу. Вона закликала фанів голосувати у фіналі за Кондратенко, яка виступатиме під номером 5.

"Підтримайте мою коліжанку завтра", - написала Клавдія.

Клавдія Петрівна назвала свого фаворита Нацвідбору (скріншот)

Нагадаємо, що у фіналі Нацвідбору Кондратенко виконає пісню "No Time to Cry".

"Це пісня про нормальну ненормальність, якщо її описувати двома словами. Коли я її писала, мені дуже сильно хотілося додати наші народні мотиви. Адже, в принципі, з них почалась вся моя творча діяльність, коли я співала в дитинстві українські народні пісні. І для мене було важливо вставити в пісню нашу ДНК", - розповідала про неї співачка.

За словами співачки, цей трек став саме тим, з яким вона захотіла представляти нашу країну. Маша не хотіла писати щось не в контексті війни, бо "Євробачення вже давно вийшло за рамки пісенного конкурсу, там кожен транслює свої меседжі, свої стани, свої погляди".

"Для мене було дуже важливо написати пісню, яка буде транслювати те, що відбувається в нас в Україні, але з надією на краще", - пояснювала зірка.