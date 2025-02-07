Klavdia Petrivna рассекретила, за кого болеет на Нацотборе

Певица Klavdia Petrivna (Соломия Опрышко), которая перепела хиты звезд Нацотбора-2025 , назвала своего главного фаворита. На песенном конкурсе она болеет за свою коллегу, с которой ранее устроила очень интересную авантюру.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост из Instagram Клавдии.

Певица решила показать бэкстейдж со съемок клипа "Їде дах", который она выпускала вместе с Машей Кондратенко. Вместе они не только записали песню. Когда еще Клавдия не сняла маску и не раскрывала свое настоящее имя, ее называли сценическим "альтер-эго" Маши.

Впрочем, потом девушки все же раскрыли тайну. В интервью РБК-Украина Кондратенко рассказывала, что их авантюра была очень удачной, обе певицы ею довольны.

И сейчас же Соломия признала, что поддерживает на Нацотборе именно Машу. Она призвала фанов голосовать в финале за Кондратенко, которая будет выступать под номером 5.

"Поддержите мою коллегу завтра", - написала Клавдия Петровна.

Клавдия Петровна назвала своего фаворита Нацотбора (скриншот)

Напомним, что в финале Нацотбора Кондратенко исполнит песню "No Time to Cry".

"Это песня о нормальной ненормальности, если ее описывать двумя словами. Когда я ее писала, мне очень сильно хотелось добавить наши народные мотивы. Ведь, в принципе, с них началась вся моя творческая деятельность, когда я пела в детстве украинские народные песни. И для меня было важно вставить в песню нашу ДНК", - рассказывала о ней певица.

По словам певицы, этот трек стал именно тем, с которым она захотела представлять нашу страну. Маша не хотела писать что-то не в контексте войны, потому что "Евровидение уже давно вышло за рамки песенного конкурса, там каждый транслирует свои месседжи, свои состояния, свои взгляды".

"Для меня было очень важно написать песню, которая будет транслировать то, что происходит у нас в Украине, но с надеждой на лучшее", - объясняла звезда.