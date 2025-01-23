Klavdia Petrivna дасть два концерти у Львові: що відомо

Що відомо про концерти Klavdia Petrivna у Львові

Співачка виступить 13 і 14 лютого у клубі “Малевич". Її виступи, які розпочнуться об 19:00, будуть приурочені Дню святого Валентина, а тому, говорять організатори, концерти будуть сповнені романтики та атмосфери кохання.

Зауважимо, що Klavdia Petrivna вперше виступить у форматі близького контакту з глядачами, адже зала, де даватиме концерт артистка, менша, ніж, скажімо, київський Палац спорту, де влітку відбулося два ангшлагових дійства.

“Це будуть не лише перші виступи Klavdia Petrivna у 2025-му році, а й можливість побувати на концертах, які створюють новий стандарт близькості між артистом та глядачем. Крім того, це ідеальний момент зняти десятки яскравих відео для TikTok, поринути у музику та відчути неймовірну енергетику міста Лева", - говорять організатори.

Квитки, вартість яких стартує від 1890 грн, можна придбати на сайті Concert.ua за посиланням.

7 пісень Klavdia Petrivna, які варто послухати вже зараз

“Орбіти"

“Їде дах”

“Зима"

“Не лякай"

“Театр"

“Знайди мене"

“Я щаслива"

Хто така Klavdia Petrivna

Klavdia Petrivna - молода українська співачка, яка здобула шалену популярність у соціальних мережах, особливо в TikTok. Її пісні часто торкаються тем кохання, самотності та пошуку себе, відрізняються меланхолійними мелодіями, які знаходять відгук у серцях молоді.

Довгий час справжнє ім'я співачки залишалося загадкою. Це лише підігрівало інтерес до її творчості. Згодом стало відомо, що за маскою ховається студентка Соломія Опришко. Псевдонім "Клавдія Петрівна" запозичений з твору Володимира Винниченка.