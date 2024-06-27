Класично, але смачно: рецепт запеченої пасти з куркою

Звісно, можна приготувати пасту на пательні, однак запікання збагачує смак страви, роблячи її схожою на лазанью. Така запіканка чудово підійде для вечері, а доповнити її можна легким салатом.
Про те, як готувати запечену пасту з курятиною, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Good Food.
Щоб приготувати цю смачну вечерю, потрібні такі продукти:
Підготуйте інгредієнти для страви. Для цього очистьте цибулю та часник, цибулину подрібніть, а зубчики часнику розчавіть. Промийте петрушку, зачекайте, доки стече вода, обірвіть і подрібніть листочки.
З курячих грудок необхідно зняти шкірку, а потім нарізати м'ясо соломкою. Сир потрібно натерти на великій або маленькій тертці. Помідори розріжте навпіл або на чотири частини, відповідно до їхнього розміру.
Нагрійте 2 ст. л. олії в пательні на середньому вогні та всипте цибулю. Обережно перемішуючи, смажте її протягом 10-12 хвилин. Після цього додайте часник і чилі, та смажте ще протягом 1 хвилини.
Потім додайте помідори, всипте цукор, і приправте до свого смаку. Тушкуйте інгредієнти на повільному вогні протягом 20 хвилин до загустіння, потім додайте маскарпоне.
В окремій пательні нагрійте 1 ст. л. олії. Посоліть шматочки курки, викладіть їх на пательню і смажте протягом 5-7 хвилин, до повної готовності.
Розігрійте духовку до 220 градусів. В цей час приготуйте пенне або інші макаронні вироби, дотримуючись інструкцій на упаковці. Коли макарони будуть готові, злийте воду і додайте олію, що залишилася, і обережно перемішайте.
Після цього перекладіть макарони в середню за розміром жароміцну форму для випікання. Додайте готові шматочки курки, перемішайте, і залийте все соусом. Зверху викладіть чедер, моцарелу та петрушку.
Запікайте страву протягом приблизно 20 хвилин, до золотистої скоринки та утворення пухирців сиру.
До речі, раніше ми писали про те, як готувати лазанью з тістом філо.
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