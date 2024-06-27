Классически, но вкусно: рецепт запеченной пасты с курицей

Что нужно для пасты с курятиной

Чтобы приготовить этот вкусный ужин, нужны следующие продукты:

оливковое масло - 4 ст. л.;

лук - 1 шт.;

чеснок - 2 зубчика

чили (сушеный) - 0,25 ч. л.;

консервированные помидоры (или свежие) - 800 г;

маскарпоне - 6 ст. л.;

куриные грудки - 4 шт.;

макароны пенне (или другие) - 300 г;

чеддер - 70 г;

моцарелла - 50 г;

чили (сушеный) - 0,25 ч. л.;

сахарная пудра - 1 ч. л.;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу;

петрушка - небольшой пучок.

Как готовить пасту с курицей в духовке

Подготовьте ингредиенты для блюда. Для этого очистите лук и чеснок, измельчите луковицу, а зубчики чеснока раздавите. Промойте петрушку, подождите, пока стечет вода, оборвите и измельчите листики.

С куриных грудок необходимо снять кожицу, а затем нарезать мясо соломкой. Сыр нужно натереть на большой или маленькой терке. Помидоры разрежьте пополам или на четыре части в соответствии с их размером.

Нагрейте 2 ст. л. растительного масла в сковороде на среднем огне и всыпьте лук. Осторожно перемешивая, жарьте в течение 10-12 минут. Затем добавьте чеснок и чили, и жарьте еще в течение 1 минуты.

Затем добавьте помидоры, всыпьте сахар, и приправьте по своему вкусу. Тушите ингредиенты на медленном огне в течение 20 минут до загустения, затем добавьте маскарпоне.

В отдельной сковороде нагрейте 1 ст. л. растительного масла. Посолите кусочки курицы, выложите их на сковороду и жарьте в течение 5-7 минут до полной готовности.

Разогрейте духовку до 220 градусов. В это время приготовьте пенне или другие макаронные изделия, следуя инструкциям на упаковке. Когда макароны будут готовы, слейте воду и добавьте оставшееся масло и осторожно перемешайте.

После этого переложите макароны в среднюю по размеру жаропрочную форму для выпечки. Добавьте готовые кусочки курицы, перемешайте и залейте все соусом. Сверху выложите чеддер, моцареллу и петрушку.

Запекайте блюдо в течение примерно 20 минут до золотистой корочки и образования пузырьков сыра.