Класично, але смачно: рецепт запеченої пасти з куркою

Звісно, можна приготувати пасту на пательні, однак запікання збагачує смак страви, роблячи її схожою на лазанью. Така запіканка чудово підійде для вечері, а доповнити її можна легким салатом.

Про те, як готувати запечену пасту з курятиною, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Good Food .

Що потрібно для пасти з курятиною

Щоб приготувати цю смачну вечерю, потрібні такі продукти:

оливкова олія - 4 ст. л.;

цибуля - 1 шт.;

часник - 2 зубчики

чилі (сушений) - 0,25 ч. л.;

консервовані помідори (або свіжі) - 800 г;

маскарпоне - 6 ст. л.;

курячі грудки - 4 шт.;

макарони пенне (або інші) - 300 г;

чедер - 70 г;

моцарела - 50 г;

чилі (сушений) - 0,25 ч. л.;

цукрова пудра - 1 ч. л.;

сіль - до смаку;

перець - до смаку;

петрушка - невеликий пучок.

Як готувати пасту з курятиною в духовці

Підготуйте інгредієнти для страви. Для цього очистьте цибулю та часник, цибулину подрібніть, а зубчики часнику розчавіть. Промийте петрушку, зачекайте, доки стече вода, обірвіть і подрібніть листочки.

З курячих грудок необхідно зняти шкірку, а потім нарізати м'ясо соломкою. Сир потрібно натерти на великій або маленькій тертці. Помідори розріжте навпіл або на чотири частини, відповідно до їхнього розміру.

Нагрійте 2 ст. л. олії в пательні на середньому вогні та всипте цибулю. Обережно перемішуючи, смажте її протягом 10-12 хвилин. Після цього додайте часник і чилі, та смажте ще протягом 1 хвилини.

Потім додайте помідори, всипте цукор, і приправте до свого смаку. Тушкуйте інгредієнти на повільному вогні протягом 20 хвилин до загустіння, потім додайте маскарпоне.

В окремій пательні нагрійте 1 ст. л. олії. Посоліть шматочки курки, викладіть їх на пательню і смажте протягом 5-7 хвилин, до повної готовності.

Розігрійте духовку до 220 градусів. В цей час приготуйте пенне або інші макаронні вироби, дотримуючись інструкцій на упаковці. Коли макарони будуть готові, злийте воду і додайте олію, що залишилася, і обережно перемішайте.

Після цього перекладіть макарони в середню за розміром жароміцну форму для випікання. Додайте готові шматочки курки, перемішайте, і залийте все соусом. Зверху викладіть чедер, моцарелу та петрушку.

Запікайте страву протягом приблизно 20 хвилин, до золотистої скоринки та утворення пухирців сиру.