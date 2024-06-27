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Классически, но вкусно: рецепт запеченной пасты с курицей

Четверг 27 июня 2024 19:20
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Классически, но вкусно: рецепт запеченной пасты с курицей Как готовить пасту с курицей в духовке (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Конечно, можно приготовить пасту на сковороде, однако запекание обогащает вкус блюда, делая его похожим на лазанью. Такая запеканка отлично подойдет для ужина, а дополнить ее можно лёгким салатом.

О том, как готовить запеченную пасту с курятиной, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Good Food.

Что нужно для пасты с курятиной

Чтобы приготовить этот вкусный ужин, нужны следующие продукты:

  • оливковое масло - 4 ст. л.;
  • лук - 1 шт.;
  • чеснок - 2 зубчика
  • чили (сушеный) - 0,25 ч. л.;
  • консервированные помидоры (или свежие) - 800 г;
  • маскарпоне - 6 ст. л.;
  • куриные грудки - 4 шт.;
  • макароны пенне (или другие) - 300 г;
  • чеддер - 70 г;
  • моцарелла - 50 г;
  • чили (сушеный) - 0,25 ч. л.;
  • сахарная пудра - 1 ч. л.;
  • соль - по вкусу;
  • перец - по вкусу;
  • петрушка - небольшой пучок.

Как готовить пасту с курицей в духовке

Подготовьте ингредиенты для блюда. Для этого очистите лук и чеснок, измельчите луковицу, а зубчики чеснока раздавите. Промойте петрушку, подождите, пока стечет вода, оборвите и измельчите листики.

С куриных грудок необходимо снять кожицу, а затем нарезать мясо соломкой. Сыр нужно натереть на большой или маленькой терке. Помидоры разрежьте пополам или на четыре части в соответствии с их размером.

Нагрейте 2 ст. л. растительного масла в сковороде на среднем огне и всыпьте лук. Осторожно перемешивая, жарьте в течение 10-12 минут. Затем добавьте чеснок и чили, и жарьте еще в течение 1 минуты.

Затем добавьте помидоры, всыпьте сахар, и приправьте по своему вкусу. Тушите ингредиенты на медленном огне в течение 20 минут до загустения, затем добавьте маскарпоне.

В отдельной сковороде нагрейте 1 ст. л. растительного масла. Посолите кусочки курицы, выложите их на сковороду и жарьте в течение 5-7 минут до полной готовности.

Разогрейте духовку до 220 градусов. В это время приготовьте пенне или другие макаронные изделия, следуя инструкциям на упаковке. Когда макароны будут готовы, слейте воду и добавьте оставшееся масло и осторожно перемешайте.

После этого переложите макароны в среднюю по размеру жаропрочную форму для выпечки. Добавьте готовые кусочки курицы, перемешайте и залейте все соусом. Сверху выложите чеддер, моцареллу и петрушку.

Запекайте блюдо в течение примерно 20 минут до золотистой корочки и образования пузырьков сыра.

Кстати, раньше мы писали о том, как готовить лазанью с тестом фило.

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