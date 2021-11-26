ru ua
Пт, 26 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На кладовищі Хмельницького влаштували кафе та кінозал: все безкоштовно

Новость на русском →
Хмельницький, П'ятниця 26 листопада 2021 09:42
На кладовищі Хмельницького влаштували кафе та кінозал: все безкоштовно На кладовищі у Хмельницькому відкрили кав'ярню (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На кладовищі Хмельницького тепер можна випити кави і подивитися фільм. У церковній крамниці поставили кавомашину, а в підвалі монастиря влаштовують кінопокази.

Про це повідомляється в сюжеті "Сегодня".

Чому саме тут

Цікаво те, що на кладовищі ніхто з відомих людей не похований, як, наприклад, на Личаківському у Львові. Люди кажуть, що приходять сюди через особливу спокійну атмосферу.

"Я можу відпочити, тому що в місті зазвичай метушливо, тут така спокійна атмосфера, тому це тільки плюс", – розповів житель Хмельницького Павло Юзвишин.

У кав'ярні музики немає, тут абсолютно відсутній шум.

"Люди спочатку якось заходили, якось спокійно так, а вам тут не моторошно? А як ви взагалі себе тут відчуваєте? Ми типу говоримо, що нам тут добре, що ми звикли, що ми не бачимо нічого страшного в тому, що навколо є кладовище", – розповідає засновниця кав'ярні Вероніка Франчук.

Все безкоштовно

Зазначається, що на кладовище приходять і студенти. За їхніми словами, це ідеальне місце для"дистанціонки".

"Тут є інтернет, так, найголовніше, тут є вай-фай, так що дуже добре, тому що вдома нудно один з одним, один сидиш, не цікаво", – зазначає мешканка Хмельницького Катерина брила.

Дозвілля на кладовищі-безкоштовне. Навіть кава фінансується з приходу. За напій немає фіксованої ціни-люди дають, скільки можуть.

Як ми раніше писали, на Байковому кладовищі орудують вандали і паплюжать пам'ять знаменитих українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хмельницький
LITE
Ми зробили помилку: Каньє Уест висловив бажання повернути Кім Кардашьян
Ми зробили помилку: Каньє Уест висловив бажання повернути Кім Кардашьян