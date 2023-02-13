Копійчаний пиріг "Зебра" на воді за забутим рецептом наших бабусь

Пиріг "Зебра" - справжня знахідка, коли обмаль фінансів і часу, а хочеться себе і сім'ю побалувати смачненьким до чаю. Такі десерти любили пекти ще наші бабусі, тож пропонуємо згадати забутий рецепт.

Як приготувати "Зебру", розповіла в Instagram кондитерка Ольга Пустовіт.