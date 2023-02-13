Копеечный пирог "Зебра" на воде по забытому рецепту наших бабушек

Пирог "Зебра" - настоящая находка, когда мало финансов и времени, а хочется себя и семью побаловать вкусненьким к чаю. Такие десерты любили печь еще наши бабушки, поэтому предлагаем вспомнить забытый рецепт.

Как приготовить "Зебру", рассказала в Instagram кондитер Ольга Пустовит.

Составляющие:

100 г сахара

180 мл воды

ваниль

60 г меда

80 г растительного масла

1 пакетик разрыхлителя

250 г муки

25 г какао

Пошаговое приготовление

Соедините сахар, ваниль, мед, растительное масло, воду. Добавьте муку и разрыхлитель, вымешайте. Разделите тесто на две части. В одну половину теста добавьте какао и 20 мл воды, вымесите.

В форму для выпечки положите посередине две ложки светлого теста, сверху две ложки шоколадного теста, затем снова светлое, шоколадное и т. д.

Выпекайте пирог в течение 35-40 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Наша Зебра готова! Заваривайте чай и приятного аппетита!