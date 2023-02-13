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Копеечный пирог "Зебра" на воде по забытому рецепту наших бабушек

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Понедельник 13 февраля 2023 08:30
Копеечный пирог "Зебра" на воде по забытому рецепту наших бабушек Пирог "Зебра" (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Пирог "Зебра" - настоящая находка, когда мало финансов и времени, а хочется себя и семью побаловать вкусненьким к чаю. Такие десерты любили печь еще наши бабушки, поэтому предлагаем вспомнить забытый рецепт.

Как приготовить "Зебру", рассказала в Instagram кондитер Ольга Пустовит.

Составляющие:

  • 100 г сахара
  • 180 мл воды
  • ваниль
  • 60 г меда
  • 80 г растительного масла
  • 1 пакетик разрыхлителя
  • 250 г муки
  • 25 г какао

Копеечный пирог &quot;Зебра&quot; на воде по забытому рецепту наших бабушек

Пошаговое приготовление

Соедините сахар, ваниль, мед, растительное масло, воду. Добавьте муку и разрыхлитель, вымешайте. Разделите тесто на две части. В одну половину теста добавьте какао и 20 мл воды, вымесите.

В форму для выпечки положите посередине две ложки светлого теста, сверху две ложки шоколадного теста, затем снова светлое, шоколадное и т. д.

Выпекайте пирог в течение 35-40 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Наша Зебра готова! Заваривайте чай и приятного аппетита!

Узнайте также, как испечь быстрый пирог на 1 яйцо без взбивания.

Кроме того мы писали о новом рецепте вафельного торта.

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