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Кіберполіція попереджає українців про розсилку небезпечних повідомлень: що треба знати

Вівторок 23 січня 2024 18:47
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Кіберполіція попереджає українців про розсилку небезпечних повідомлень: що треба знати Що треба знати про фейкові повідомлення (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Українцям почали масово надходити повідомлення начебто від ДСНС. У них громадянам радять завантажити план евакуації та надають посилання на сумнівні ресурси, які, скоріш за все, є фішинговими. Перейшовши на них, можна натрапити на шахраїв.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Кіберполіції у Telegram.

Що треба знати про фейкові повідомлення

"Сьогодні українці почали отримувати повідомлення нібито від ДСНС. У них йдеться про нібито ураження ворожим ударом Хмельницької АЕС та необхідність завантаження електронного плану евакуації за підозрілим посиланням. ДСНС не розсилало ці повідомлення", - попереджають українців у кіберполіції.

Тако вони радять:

  • не переходити за сумнівними посиланнями, не ділитись особистими даними
  • довіряти тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках ДСНС

"Будьте пильними та не дайте себе ошукати", - закликають правоохоронці.

Кіберполіція попереджає українців про розсилку небезпечних повідомлень: що треба знатиОсь так виглядає фейкове повідомлення (фото: Кіберполіція)

Куди звертатись, якщо вас обманули кібершахраї

Якщо з вашої банківської картки таки зняли кошти шахраї, треба звертатись у кіберполіцію. Це можна зробити, надіславши заяву на електронну адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua. Або ж можна зателефонувати - 0 800 50 51 70 (понеділок - п’ятниця з 09:00 до 18:00).

Також можна на сайті кіберполіції заповнити форму зворотного зв’язку за цим посиланням. У формі слід вибрати "Надіслати", тоді вказати усю необхідні дані.

Читайте також про те, що українців почали обманювати за новою схемою.

Раніше ми писали про те, що шахраї почали маскуватись під "Укрпошту".

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