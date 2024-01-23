Кіберполіція попереджає українців про розсилку небезпечних повідомлень: що треба знати
Українцям почали масово надходити повідомлення начебто від ДСНС. У них громадянам радять завантажити план евакуації та надають посилання на сумнівні ресурси, які, скоріш за все, є фішинговими. Перейшовши на них, можна натрапити на шахраїв.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Кіберполіції у Telegram.
Що треба знати про фейкові повідомлення
"Сьогодні українці почали отримувати повідомлення нібито від ДСНС. У них йдеться про нібито ураження ворожим ударом Хмельницької АЕС та необхідність завантаження електронного плану евакуації за підозрілим посиланням. ДСНС не розсилало ці повідомлення", - попереджають українців у кіберполіції.
Тако вони радять:
- не переходити за сумнівними посиланнями, не ділитись особистими даними
- довіряти тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках ДСНС
"Будьте пильними та не дайте себе ошукати", - закликають правоохоронці.
Ось так виглядає фейкове повідомлення (фото: Кіберполіція)
Куди звертатись, якщо вас обманули кібершахраї
Якщо з вашої банківської картки таки зняли кошти шахраї, треба звертатись у кіберполіцію. Це можна зробити, надіславши заяву на електронну адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua. Або ж можна зателефонувати - 0 800 50 51 70 (понеділок - п’ятниця з 09:00 до 18:00).
Також можна на сайті кіберполіції заповнити форму зворотного зв’язку за цим посиланням. У формі слід вибрати "Надіслати", тоді вказати усю необхідні дані.
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