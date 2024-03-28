"Київстар" змінює тарифи: скільки доведеться платити

Оператор телекомунікацій "Київстар" повідомив про зміни в додаткових послугах і деяких тарифах передплати та контракту.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний портал компанії розповідає, що саме зміниться й для кого.
У компанії наголосили, що відповідально ставляться до місії забезпечення зв'язку у складних умовах повномасштабної війни, в яких наша країна та громадяни живуть уже понад два роки.
Щоб запропонувати абонентам більше можливостей для спілкування із рідними, а також і далі інвестувати в розширення та кіберзахист мережі, мобільний оператор взявся за оновлення наповнення й умов обслуговування:
Уточнюється, що зміни стосуватимуться тарифів, які не оновлювалися з минулого року й раніше.
"Абоненти тарифів, для яких яких відбудуться зміни, отримають SMS із деталями про нові умови й актуальну вартість щонайменше за сім днів до початку дії цих змін", - наголосили на порталі.
Зазначається, що замість пропозиції компанії можна буде також вибрати інший тариф, який відповідатиме вашим потребам.
З актуальними тарифами можна ознайомитись на офіційному сайті "Київстар".
Нині місячна вартість послуг для контрактних абонентів стартує від 125 грн і збільшується залежно від пакета й наповнення.
Водночас на передплаті доведеться платити щонайменше 175 грн на місяць.
Згідно з повідомленням компанії, в оновлених тарифах можна буде використовувати додаткові послуги:
У "Київстарі" повідомили також, що уніфікують умови оплати додаткових послуг - інтернет, дзвінки та SMS - після використання тарифних обсягів.
"Наприклад, якщо раніше після використання тарифних гігабайтів абонент платив 10 грн за кожні наступні 100 МБ, то надалі за 20 грн компанія буде надавати безлімітний інтернет до кінця доби", - пояснили у компанії.
Зазначається, що більше про зміни можна дізнатись:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Київстар" відмовляється від популярної серед українців послуги.
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