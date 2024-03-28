"Киевстар" меняет тарифы: сколько придется платить

Оператор телекоммуникаций "Киевстар" сообщил об изменениях в дополнительных услугах и некоторых тарифах по подписке и контракту.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный портал компании рассказывает, что именно изменится и для кого.
В компании подчеркнули, что ответственно относятся к миссии обеспечения связи в сложных условиях полномасштабной войны, в которых наша страна и граждане живут уже более двух лет.
Чтобы предложить абонентам больше возможностей для общения с родными, а также инвестировать в расширение и киберзащиту сети, мобильный оператор взялся за обновление наполнения и условий обслуживания:
Уточняется, что изменения будут относиться к тарифам, которые не обновлялись с прошлого года и ранее.
"Абоненты тарифов, для которых произойдут изменения, получат SMS с деталями о новых условиях и актуальной стоимости не менее чем за семь дней до начала действия этих изменений", - отметили на портале.
Отмечается, что вместо предложения компании можно будет выбрать другой тариф, отвечающий вашим потребностям.
С актуальными тарифами можно ознакомиться на официальном сайте "Киевстар".
В настоящее время месячная стоимость услуг для контрактных абонентов стартует от 125 грн и увеличивается в зависимости от пакета и наполнения.
В то же время на подписке придется платить минимум 175 грн в месяц.
Согласно сообщению компании, в обновленных тарифах можно будет использовать дополнительные услуги:
В "Киевстаре" сообщили также, что унифицируют условия оплаты дополнительных услуг - интернет, звонки и SMS - после использования тарифных объемов.
"Например, если раньше после использования тарифных гигабайтов абонент платил 10 грн за каждые последующие 100 МБ, то в дальнейшем за 20 грн компания будет предоставлять безлимитный интернет до конца суток", - пояснили в компании.
Отмечается, что больше об изменениях можно узнать:
Напомним, ранее мы рассказывали, что "Киевстар" отказывается от популярной среди украинцев услуги.
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