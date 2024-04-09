"Київстар" повідомив про закриття двох популярних послуг

Оператор телекомунікацій "Київстар" повідомив про оновлення "Ідеального роумінгу" та закриття двох доступних раніше пакетів.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний портал компанії розповідає, що саме зміниться й для кого.
Згідно з інформацією прес-служби компанії, оновлена послуга "Ідеальний роумінг" стане доступною для всіх абонентів "Київстар" з 17 квітня 2024 року.
Уточнюється, що з цією послугою абоненти можуть і далі спілкуватися за вигідними тарифами у більшості країн світу.
Користувачі, що вже підключили послугу, зможуть користуватися нею на поточних умовах до кінця терміну дії.
Наголошується, що тепер пакет діятиме, допоки не вичерпаються всі бонуси - максимум 3 роки.
Водночас якщо бонуси закінчаться раніше - пакет відключиться і діятимуть стандартні умови.
"Підключайте одночасно декілька пакетів - максимум 3 заявки за 30 днів", - зауважили у компанії.
У "Київстарі" повідомили також, що планують закрити пакети:
У користувачів цих пакетів умови діятимуть до кінця оплаченого періоду.
"Для корпоративних абонентів умови замовлення та користування "Комфортним роумінгом" залишаються без змін", - підсумували у компанії.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Київстар" змінює тарифи - скільки доведеться платити українцям.
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