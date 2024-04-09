"Київстар" повідомив про закриття двох популярних послуг

Коли запрацює оновлена послуга

Згідно з інформацією прес-служби компанії, оновлена послуга "Ідеальний роумінг" стане доступною для всіх абонентів "Київстар" з 17 квітня 2024 року.

Уточнюється, що з цією послугою абоненти можуть і далі спілкуватися за вигідними тарифами у більшості країн світу.

Користувачі, що вже підключили послугу, зможуть користуватися нею на поточних умовах до кінця терміну дії.

Що саме змінюється в "Ідеальному роумінгу"

Наголошується, що тепер пакет діятиме, допоки не вичерпаються всі бонуси - максимум 3 роки.

Водночас якщо бонуси закінчаться раніше - пакет відключиться і діятимуть стандартні умови.

"Підключайте одночасно декілька пакетів - максимум 3 заявки за 30 днів", - зауважили у компанії.

Які пакети закривають

У "Київстарі" повідомили також, що планують закрити пакети:

"Простий роумінг"

"Комфортний роумінг"

У користувачів цих пакетів умови діятимуть до кінця оплаченого періоду.

"Для корпоративних абонентів умови замовлення та користування "Комфортним роумінгом" залишаються без змін", - підсумували у компанії.