"Киевстар" сообщил о закрытии двух популярных услуг

Оператор телекоммуникаций "Киевстар" сообщил об обновлении "Идеального роуминга" и закрытии двух доступных ранее пакетов.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный портал компании рассказывает, что именно изменится и для кого.
Согласно информации пресс-службы компании, обновленная услуга "Идеальный роуминг" станет доступна всем абонентам "Киевстар" с 17 апреля 2024 года.
Уточняется, что с этой услугой абоненты могут и дальше общаться по выгодным тарифам в большинстве стран мира.
Пользователи, которые уже подключили услугу, смогут пользоваться ею на текущих условиях до конца срока действия.
Отмечается, что теперь пакет будет действовать, пока не иссякнут все бонусы - максимум 3 года.
В то же время, если бонусы закончатся раньше - пакет отключится и будут действовать стандартные условия.
"Подключайте одновременно несколько пакетов - максимум 3 заявки за 30 дней", - отметили в компании.
В "Киевстаре" сообщили также, что планируют закрыть пакеты:
У пользователей этих пакетов условия будут действовать до конца оплаченного периода.
"Для корпоративных абонентов условия заказа и пользования "Комфортным роумингом" остаются без изменений", - подытожили в компании.
Напомним, ранее мы рассказывали, что "Киевстар" меняет тарифы - сколько придется платить украинцам.
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