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"Киевстар" сообщил о закрытии двух популярных услуг

"Киевстар" обновляет услугу "Идеальный роуминг" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Оператор телекоммуникаций "Киевстар" сообщил об обновлении "Идеального роуминга" и закрытии двух доступных ранее пакетов.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный портал компании рассказывает, что именно изменится и для кого.

Когда заработает обновленная услуга

Согласно информации пресс-службы компании, обновленная услуга "Идеальный роуминг" станет доступна всем абонентам "Киевстар" с 17 апреля 2024 года.

Уточняется, что с этой услугой абоненты могут и дальше общаться по выгодным тарифам в большинстве стран мира.

Пользователи, которые уже подключили услугу, смогут пользоваться ею на текущих условиях до конца срока действия.

Что именно меняется в "Идеальном роуминге"

Отмечается, что теперь пакет будет действовать, пока не иссякнут все бонусы - максимум 3 года.

В то же время, если бонусы закончатся раньше - пакет отключится и будут действовать стандартные условия.

"Подключайте одновременно несколько пакетов - максимум 3 заявки за 30 дней", - отметили в компании.

Какие пакеты закрывают

В "Киевстаре" сообщили также, что планируют закрыть пакеты:

  • "Простой роуминг"
  • "Комфортный роуминг"

У пользователей этих пакетов условия будут действовать до конца оплаченного периода.

"Для корпоративных абонентов условия заказа и пользования "Комфортным роумингом" остаются без изменений", - подытожили в компании.

Напомним, ранее мы рассказывали, что "Киевстар" меняет тарифы - сколько придется платить украинцам.

Читайте также, какое полезное нововведение "Киевстар" готовит для своих абонентов в ближайшее время.

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