"Київстар" змінює тарифи: скільки доведеться платити

Оператор телекомунікацій "Київстар" повідомив про зміни в додаткових послугах і деяких тарифах передплати та контракту.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний портал компанії розповідає, що саме зміниться й для кого.

Про що повідомили у "Київстар"

У компанії наголосили, що відповідально ставляться до місії забезпечення зв'язку у складних умовах повномасштабної війни, в яких наша країна та громадяни живуть уже понад два роки.

Щоб запропонувати абонентам більше можливостей для спілкування із рідними, а також і далі інвестувати в розширення та кіберзахист мережі, мобільний оператор взявся за оновлення наповнення й умов обслуговування:

для деяких тарифів передплати - з 9 квітня 2024 року

для контрактних тарифів - з 1 травня 2024 року

для бізнес-клієнтів - з 1 травня 2024 року

Уточнюється, що зміни стосуватимуться тарифів, які не оновлювалися з минулого року й раніше.

Як дізнатись про запроваджені зміни

"Абоненти тарифів, для яких яких відбудуться зміни, отримають SMS із деталями про нові умови й актуальну вартість щонайменше за сім днів до початку дії цих змін", - наголосили на порталі.

Зазначається, що замість пропозиції компанії можна буде також вибрати інший тариф, який відповідатиме вашим потребам.

З актуальними тарифами можна ознайомитись на офіційному сайті "Київстар".

Нині місячна вартість послуг для контрактних абонентів стартує від 125 грн і збільшується залежно від пакета й наповнення.

Водночас на передплаті доведеться платити щонайменше 175 грн на місяць.

Додаткові послуги в оновлених тарифах

Згідно з повідомленням компанії, в оновлених тарифах можна буде використовувати додаткові послуги:

хвилини для дзвінків на інші мережі

додаткові гігабайти мобільного інтернету

додаткові сервіси на вибір, що з'являться у деяких тарифах - так звані Суперсили

роумінг як вдома (який діє у 27 країнах світу)

Уніфікація умов оплати

У "Київстарі" повідомили також, що уніфікують умови оплати додаткових послуг - інтернет, дзвінки та SMS - після використання тарифних обсягів.

"Наприклад, якщо раніше після використання тарифних гігабайтів абонент платив 10 грн за кожні наступні 100 МБ, то надалі за 20 грн компанія буде надавати безлімітний інтернет до кінця доби", - пояснили у компанії.

Зазначається, що більше про зміни можна дізнатись: