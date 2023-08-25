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Київстар підвищує тарифи з 1 вересня: що відомо

П'ятниця 25 серпня 2023 13:45
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Київстар підвищує тарифи з 1 вересня: що відомо Київстар підвищує тарифи (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Київстар повідомив, що з 1 вересня він змушений проіндексувати вартість певних тарифів. Але приємним бонусом стане те, що пакет інтернету на максимальній швидкості - збільшать.

Про нововведення компанія повідомила на своєму сайті.

Що зміниться для абонентів з 1 вересня

Нові абоненти вже не можуть підключитися до тарифів, вартість яких зміниться, тому нові ціни клієнтам повідомлять персонально вже зовсім скоро.

"З 1 вересня ми змушені проіндексувати вартість тарифних планів, розширюючи пакет інтернету на максимальній швидкості. Решта наповнення залишається дійсною", - сказано в повідомленні оператора.

Про які тарифні плани йдеться

  • Максимальний безлім 300
  • Максимальний безлім
  • Максимальний безлім 400 (2018)
  • Максимальний безлім 400
  • Максимальний безлім 2019
  • Kyivstar 4G Extra+ 2018
  • Smart Max

Як повідомили в компанії, тариф "Максимальний безлім" 2019 року не переглядався вже майже 2 роки, а решта тарифних планів не змінювалася за вартістю з моменту створення.

Абоненти всіх тарифних пропозицій з оновленими умовами можуть самостійно безкоштовно змінити тариф на більший, що відповідає їх потребам.

Вибрати можна у розділі Тарифи.

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Київстар