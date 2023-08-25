Київстар підвищує тарифи з 1 вересня: що відомо

Київстар повідомив, що з 1 вересня він змушений проіндексувати вартість певних тарифів. Але приємним бонусом стане те, що пакет інтернету на максимальній швидкості - збільшать.

Що зміниться для абонентів з 1 вересня

Нові абоненти вже не можуть підключитися до тарифів, вартість яких зміниться, тому нові ціни клієнтам повідомлять персонально вже зовсім скоро.

"З 1 вересня ми змушені проіндексувати вартість тарифних планів, розширюючи пакет інтернету на максимальній швидкості. Решта наповнення залишається дійсною", - сказано в повідомленні оператора.

Про які тарифні плани йдеться

Максимальний безлім 300

Максимальний безлім

Максимальний безлім 400 (2018)

Максимальний безлім 400

Максимальний безлім 2019

Kyivstar 4G Extra+ 2018

Smart Max

Як повідомили в компанії, тариф "Максимальний безлім" 2019 року не переглядався вже майже 2 роки, а решта тарифних планів не змінювалася за вартістю з моменту створення.

Абоненти всіх тарифних пропозицій з оновленими умовами можуть самостійно безкоштовно змінити тариф на більший, що відповідає їх потребам.

Вибрати можна у розділі Тарифи.