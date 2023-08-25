Київстар підвищує тарифи з 1 вересня: що відомо
Київстар повідомив, що з 1 вересня він змушений проіндексувати вартість певних тарифів. Але приємним бонусом стане те, що пакет інтернету на максимальній швидкості - збільшать.
Про нововведення компанія повідомила на своєму сайті.
Що зміниться для абонентів з 1 вересня
Нові абоненти вже не можуть підключитися до тарифів, вартість яких зміниться, тому нові ціни клієнтам повідомлять персонально вже зовсім скоро.
"З 1 вересня ми змушені проіндексувати вартість тарифних планів, розширюючи пакет інтернету на максимальній швидкості. Решта наповнення залишається дійсною", - сказано в повідомленні оператора.
Про які тарифні плани йдеться
- Максимальний безлім 300
- Максимальний безлім
- Максимальний безлім 400 (2018)
- Максимальний безлім 400
- Максимальний безлім 2019
- Kyivstar 4G Extra+ 2018
- Smart Max
Як повідомили в компанії, тариф "Максимальний безлім" 2019 року не переглядався вже майже 2 роки, а решта тарифних планів не змінювалася за вартістю з моменту створення.
Абоненти всіх тарифних пропозицій з оновленими умовами можуть самостійно безкоштовно змінити тариф на більший, що відповідає їх потребам.
Вибрати можна у розділі Тарифи.
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