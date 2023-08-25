Ось що потрібно зробити під час виймання SIM-картки з телефону

Перед тим, як вставити або вийняти SIM-картку, необхідно виконати просту дію, щоб не зашкодити пристрою. Це допоможе уникнути непередбачуваних наслідків.

Що необхідно зробити

Користувачам потрібно вимикати телефон під час заміни SIM-картки.

На старіших телефонах задня кришка була знімною. Щоб вийняти або помістити SIM-картку, необхідно було зняти її, а потім вийняти і акумулятор - під ним і розташовувався потрібний слот.

Однак, на більшості сучасних смартфонів кришка майже завжди незнімна, тому процедура вилучення SIM-карти спрощена. Слоти під неї та microSD-карту розташовані в бічному відсіку, який можна вийняти за допомогою спеціального "ключа".

Смартфони з таким відсіком підтримують так звану гарячу або швидку заміну SIM-картки. Це означає, що дістати або помістити її всередину пристрою можна без вимкнення телефону.

До того ж існує небезпека такої заміни SIM через електричний струм, який може призвести до можливої ​​поломки карти.

Як правильно виймати та вставляти SIM-карту

Найчастіше смартфони коректно сприймають "гарячу" заміну SIM-карти при увімкненому пристрої - гаджету потрібно кілька секунд, щоб розпізнати її та зловити сигнал.

Проте фахівці радять заздалегідь перевести смартфон у режим польоту, перш ніж витягувати з нього SIM.

Таким чином, щоб дістати або помістити SIM-карту у смартфон, потрібно:

увімкнути на телефоні авіарежим

за допомогою скріпки витягти бічний слот для SIM-карт

дістати або вставити потрібну SIM-картку

вставити слот назад у смартфон

вимкнути на телефоні режим польоту

Такі дії допоможуть SIM-картці швидше зареєструватися в мережі та знайти стабільний сигнал.

Що таке eSIM

Це зацифрована сімка, яка вбудована в смартфон, смартгодинник або планшет. Вона виключає необхідність у фізичній сім-карті, яку потрібно вставляти у пристрій.

У звичної сімки передбачений ідентифікатор, пов'язаний із конкретним обліком у мобілці. У eSIM те саме, тільки без фізичної карти. Натомість інформація зберігається в міні чіпі всередині телефону та запрограмована на конкретну інформацію про обліковий запис.

Це ідеально підходить для людей, які подорожують світом або хочуть мати окремо особисті та робочі номери на одному телефоні.

Однак не кожен смартфон підтримує таку технологію. Тому при покупці мобільного телефону важливо уточнювати це у продавця або в оператора мобільного зв'язку.