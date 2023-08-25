Киевстар повышает тарифы с 1 сентября: что известно
Киевстар сообщил, что с 1 сентября он вынужден проиндексировать стоимость определенных тарифов. Но приятным бонусом станет то, что пакет интернета на максимальной скорости - увеличат.
О нововведениях компания сообщила на своем сайте.
Что изменится для абонентов с 1 сентября
Новые абоненты уже не могут подключиться к тарифам, стоимость которых изменится, поэтому новые цены существующим клиентам сообщат персонально уже совсем скоро.
"С 1 сентября мы вынуждены проиндексировать стоимость тарифных планов, расширяя пакет интернета на максимальной скорости. Все остальное наполнение остается действительным", - сказано в сообщении оператора.
О каких тарифных планах идет речь
- Максимальный безлим 300
- Максимальный безлим
- Максимальный безлим 400 (2018)
- Максимальный безлим 400
- Максимальный безлим 2019
- Kyivstar 4G Extra+ 2018
- Smart Max
Как сообщили в компании, тариф "Максимальный безлим" 2019 года не пересматривался уже почти 2 года, а все остальные тарифные планы не менялись по стоимости с момента создания.
Абоненты всех тарифных предложений с обновленными условиями могут самостоятельно бесплатно изменить тариф на более соответствующий их потребностям.
Выбрать можно в разделе Тарифы.
Читайте также, вот что нужно сделать при извлечении SIM-карты из телефона.