"Київстар" отримав важливий код для запуску супутникового зв'язку: що зміниться для абонентів

Це рішення відкриває можливість для тестування та подальшого впровадження в Україні технології супутникового зв'язку Direct-to-Cell (D2C) в рамках партнерства з американською компанією SpaceX. Технологія Direct-to-Cell дозволяє підключати смартфони безпосередньо до супутникової мережі без необхідності використання спеціального обладнання.

На початковому етапі українські абоненти з пристроями, що підтримують LTE/4G, зможуть використовувати цю технологію для обміну SMS-повідомленнями та повідомленнями через месенджери (OTT-повідомлення).

Цей крок дозволить покращити якість зв'язку у віддалених регіонах та забезпечити безперебійний зв'язок в екстрених ситуаціях. Для реалізації технології супутникова частина мережі використовуватиме окремий код MNC, що дозволить абонентам вибирати між наземною та супутниковою мережами для отримання послуг.

Впровадження Direct-to-Cell стане важливим кроком для розширення доступу до мобільного зв'язку та підвищення національної телекомунікаційної безпеки.

У майбутньому також планується впровадити голосові дзвінки та передачу даних через супутниковий зв'язок, що значно покращить комунікацію в селах, горах та інших важкодоступних місцях.

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