UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

"Київстар" отримав важливий код для запуску супутникового зв'язку: що зміниться для абонентів

"Київстар" отримав дозвіл на додатковий код MNC, необхідний для запуску послуг супутникового зв’язку Direct-to-Cell (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

Мобільний оператор "Київстар" отримав дозвіл від Національної комісії, що регулює електронні комунікації, радіочастотний спектр та послуги поштового зв'язку (НКЕК), на використання додаткового коду мережі мобільного зв'язку (Mobile Network Code, MNC) "707".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на пресс-службу компанії Kyivstar.

Це рішення відкриває можливість для тестування та подальшого впровадження в Україні технології супутникового зв'язку Direct-to-Cell (D2C) в рамках партнерства з американською компанією SpaceX. Технологія Direct-to-Cell дозволяє підключати смартфони безпосередньо до супутникової мережі без необхідності використання спеціального обладнання.

На початковому етапі українські абоненти з пристроями, що підтримують LTE/4G, зможуть використовувати цю технологію для обміну SMS-повідомленнями та повідомленнями через месенджери (OTT-повідомлення).

Цей крок дозволить покращити якість зв'язку у віддалених регіонах та забезпечити безперебійний зв'язок в екстрених ситуаціях. Для реалізації технології супутникова частина мережі використовуватиме окремий код MNC, що дозволить абонентам вибирати між наземною та супутниковою мережами для отримання послуг.

Впровадження Direct-to-Cell стане важливим кроком для розширення доступу до мобільного зв'язку та підвищення національної телекомунікаційної безпеки.

У майбутньому також планується впровадити голосові дзвінки та передачу даних через супутниковий зв'язок, що значно покращить комунікацію в селах, горах та інших важкодоступних місцях.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївстарStarlinkзв'язок