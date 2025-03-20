RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

"Киевстар" получил важный код для запуска спутниковой связи: что изменится для абонентов

"Киевстар" получил разрешение на дополнительный код MNC, необходимый для запуска услуг спутниковой связи Direct-to-Cell (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Мобильный оператор "Киевстар" получил разрешение от Национальной комиссии, регулирующей электронные коммуникации, радиочастотный спектр и услуги почтовой связи (НКЭК), на использование дополнительного кода сети мобильной связи (Mobile Network Code, MNC) "707".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу компании Kyivstar.

Это решение открывает возможность для тестирования и дальнейшего внедрения в Украине технологии спутниковой связи Direct-to-Cell (D2C) в рамках партнерства с американской компанией SpaceX. Технология Direct-to-Cell позволяет подключать смартфоны непосредственно к спутниковой сети без необходимости использования специального оборудования.

На начальном этапе украинские абоненты с устройствами, поддерживающими LTE/4G, смогут использовать эту технологию для обмена SMS-сообщениями и сообщениями через мессенджеры (OTT-сообщения).

Этот шаг позволит улучшить качество связи в отдаленных регионах и обеспечить бесперебойную связь в экстренных ситуациях. Для реализации технологии спутниковая часть сети будет использовать отдельный код MNC, что позволит абонентам выбирать между наземной и спутниковой сетями для получения услуг.

Внедрение Direct-to-Cell станет важным шагом для расширения доступа к мобильной связи и повышения национальной телекоммуникационной безопасности.

В будущем также планируется внедрить голосовые звонки и передачу данных через спутниковую связь, что значительно улучшит коммуникацию в селах, горах и других труднодоступных местах.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевстарStarlinkзв'язок