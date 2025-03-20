"Киевстар" получил важный код для запуска спутниковой связи: что изменится для абонентов

Это решение открывает возможность для тестирования и дальнейшего внедрения в Украине технологии спутниковой связи Direct-to-Cell (D2C) в рамках партнерства с американской компанией SpaceX. Технология Direct-to-Cell позволяет подключать смартфоны непосредственно к спутниковой сети без необходимости использования специального оборудования.

На начальном этапе украинские абоненты с устройствами, поддерживающими LTE/4G, смогут использовать эту технологию для обмена SMS-сообщениями и сообщениями через мессенджеры (OTT-сообщения).

Этот шаг позволит улучшить качество связи в отдаленных регионах и обеспечить бесперебойную связь в экстренных ситуациях. Для реализации технологии спутниковая часть сети будет использовать отдельный код MNC, что позволит абонентам выбирать между наземной и спутниковой сетями для получения услуг.

Внедрение Direct-to-Cell станет важным шагом для расширения доступа к мобильной связи и повышения национальной телекоммуникационной безопасности.

В будущем также планируется внедрить голосовые звонки и передачу данных через спутниковую связь, что значительно улучшит коммуникацию в селах, горах и других труднодоступных местах.

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