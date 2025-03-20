"Київстар" отримав важливий код для запуску супутникового зв'язку: що зміниться для абонентів

Мобільний оператор "Київстар" отримав дозвіл від Національної комісії, що регулює електронні комунікації, радіочастотний спектр та послуги поштового зв'язку (НКЕК), на використання додаткового коду мережі мобільного зв'язку (Mobile Network Code, MNC) "707".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на пресс-службу компанії Kyivstar .

Це рішення відкриває можливість для тестування та подальшого впровадження в Україні технології супутникового зв'язку Direct-to-Cell (D2C) в рамках партнерства з американською компанією SpaceX. Технологія Direct-to-Cell дозволяє підключати смартфони безпосередньо до супутникової мережі без необхідності використання спеціального обладнання.

На початковому етапі українські абоненти з пристроями, що підтримують LTE/4G, зможуть використовувати цю технологію для обміну SMS-повідомленнями та повідомленнями через месенджери (OTT-повідомлення).

Цей крок дозволить покращити якість зв'язку у віддалених регіонах та забезпечити безперебійний зв'язок в екстрених ситуаціях. Для реалізації технології супутникова частина мережі використовуватиме окремий код MNC, що дозволить абонентам вибирати між наземною та супутниковою мережами для отримання послуг.

Впровадження Direct-to-Cell стане важливим кроком для розширення доступу до мобільного зв'язку та підвищення національної телекомунікаційної безпеки.

У майбутньому також планується впровадити голосові дзвінки та передачу даних через супутниковий зв'язок, що значно покращить комунікацію в селах, горах та інших важкодоступних місцях.

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