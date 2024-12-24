В Україні відновили можливість змінити оператора мобільного зв’язку із збереженням номера
Послуга із зміни оператора мобільного зв’язку із збереженням номера відновлена. Опрацьовується 25 тисяч заявок
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацкомісію у сфері зв’язку (НКЕК).
За даними комісії, 20 грудня було призупинено роботу бази даних перенесених номерів з метою розширення потужностей системи. Причиною стало збільшення, майже у 3,5 разів, кількості заявок на перенесення номера, і, як наслідок, виникнення черг на рівні технологічних процесів.
"Інформуємо, що наразі потужності розширено, а база даних відновила свою роботу з 23 грудня 2024 року і працює в штатному режимі", - йдеться в повідомленні
За даними Українського державного центру радіозв'язку (УДЦР), як адміністратора бази даних перенесених номерів, станом на 18:00 23 грудня 2024 року:
- опрацьовано 25450 заявок щодо перенесення номерів;
- перенесено 1849 номери.
"Черги при виконанні технологічних процесів відсутні. Хто подав заявку та очікує на перенесення свого номеру отримає результат найближчим часом", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у грудні українці стали масово переносити номери на інших операторів через подорожчання послуг. Зокрема, "Київстар" суттєво підняв вартість тарифів. "Водафон" також анонсував підвищення тарифів, але потім призупинив рішення.
За даними Міжнародного союзу електрозв'язку, вартість мобільного Інтернету в Україні є однією з найнижчих в Європі за абсолютними показниками. Водночас українці витрачають на ці послуги майже втричі більшу частку своїх доходів.