4G будет повсюду. В Украине внедрят спутниковую связь Starlink: что известно
Мобильный оператор "Киевстар" заключил соглашение со Starlink Илона Маска для внедрения спутниковой связи Direct to Cell. Это позволит обеспечить устойчивость сети даже при атаках на инфраструктуру.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей в сфере бизнеса Bloomberg.
Детали сделки
Новая технология позволит абонентам Украины оставаться на связи даже в тех районах, где наземная сеть не функционирует.
Ожидается, что в четвертом квартале 2025 года украинцы смогут отправлять текстовые сообщения по спутниковой сети, а позже сервис расширится на голосовую связь и передачу данных.
Как спутники помогают Украине оставаться на связи в условиях войны
С начала российского вторжения в феврале 2022 года коммуникационная сеть Украины регулярно подвергается атакам. В этих условиях портативные терминалы Starlink играют ключевую роль, обеспечивая доступ к высокоскоростному интернету для военных и гражданского населения.
В январе 2024 года компания Starlink вывела на орбиту свои первые спутники, предоставляющие прямую связь с мобильными телефонами. SpaceX активно развивает эту технологию, сотрудничая с другими компаниями, включая T-Mobile, для устранения так называемых "мертвых зон" связи.
Стоит отметить, что в прошлом году телекоммуникационный холдинг Veon подписал соглашение с британской компанией OneWeb о интеграции спутниковых услуг с наземной сетью в Украине.
Терминалы OneWeb способны подключать сотни пользователей одновременно и могут функционировать на солнечной энергии. На орбите уже находится около 550 спутников OneWeb, а в будущем планируется запуск дополнительных аппаратов с использованием ракет SpaceX, принадлежащих Илону Маску.
Напомним, что ведущий мобильный оператор Украины обновил тарифы.
А еще мы писали, что в Украине восстановили возможность сменить оператора мобильной связи с сохранением номера.