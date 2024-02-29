Київстар готує важливе нововведення: що треба знати абонентам про зміни

Мобільному оператору Київстар дозволили використовувати код мережі 77. Тобто мобільні номери деяких абонентів розпочинатимуться із +380 77.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).
"НКЕК ухвалила рішення видати приватному акціонерному товариству Київстар дозвіл на користування кодом мережі призначення "77" для мобільного зв'язку з абонентською ємністю 10 млн негеографічних номерів для надання електронних комунікаційних послуг на території України терміном на 5 років", - йдеться у повідомленні.
У НКЕК наголосили, що на чинні номери користувачів Київстару нововведення не вплине.
Додамо, що чинні мобільні номери абонентів Київстару зараз розпочинаються кодами:
Згідно із повідомленням у Telegram незалежної спільноти мобільних технологій України MZU - Мобільний Зв'язок України, у Київстарі вважають, що новий код дозволить уникнути дефіциту вільних номерів.
Також у компанії наголошують, що нововведення:
"Вільного номерного ресурсу замало для того, щоби задовольнити потреби абонентів у перспективі найближчих двох років", - заявили у Київстарі.
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