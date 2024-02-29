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Київстар готує важливе нововведення: що треба знати абонентам про зміни

Що треба знати анонентам про зміни від Київстару (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Мобільному оператору Київстар дозволили використовувати код мережі 77. Тобто мобільні номери деяких абонентів розпочинатимуться із +380 77.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

Що треба знати про нововведення

"НКЕК ухвалила рішення видати приватному акціонерному товариству Київстар дозвіл на користування кодом мережі призначення "77" для мобільного зв'язку з абонентською ємністю 10 млн негеографічних номерів для надання електронних комунікаційних послуг на території України терміном на 5 років", - йдеться у повідомленні.

У НКЕК наголосили, що на чинні номери користувачів Київстару нововведення не вплине. 

Додамо, що чинні мобільні номери абонентів Київстару зараз розпочинаються кодами: 

  • 67
  • 68
  • 96
  • 97
  • 98

Згідно із повідомленням у Telegram незалежної спільноти мобільних технологій України MZU - Мобільний Зв'язок України, у Київстарі вважають, що новий код дозволить уникнути дефіциту вільних номерів.

Також у компанії наголошують, що нововведення:

  • збереже можливість подальшого розвитку послуг, які вже існують
  • встановить достатній карантинний період для наявного ресурсу нумерації, щоби зменшити кількість скарг від абонентів
  • створить ресурс, якщо вийде з ладу мережа в одного з операторів зв'язку

"Вільного номерного ресурсу замало для того, щоби задовольнити потреби абонентів у перспективі найближчих двох років" - заявили у Київстарі.

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Київстармобільний трафік