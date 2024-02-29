Київстар готує важливе нововведення: що треба знати абонентам про зміни

Що треба знати про нововведення

"НКЕК ухвалила рішення видати приватному акціонерному товариству Київстар дозвіл на користування кодом мережі призначення "77" для мобільного зв'язку з абонентською ємністю 10 млн негеографічних номерів для надання електронних комунікаційних послуг на території України терміном на 5 років", - йдеться у повідомленні.

У НКЕК наголосили, що на чинні номери користувачів Київстару нововведення не вплине.

Додамо, що чинні мобільні номери абонентів Київстару зараз розпочинаються кодами:

67

68

96

97

98

Згідно із повідомленням у Telegram незалежної спільноти мобільних технологій України MZU - Мобільний Зв'язок України, у Київстарі вважають, що новий код дозволить уникнути дефіциту вільних номерів.

Також у компанії наголошують, що нововведення:

збереже можливість подальшого розвитку послуг, які вже існують

встановить достатній карантинний період для наявного ресурсу нумерації, щоби зменшити кількість скарг від абонентів

створить ресурс, якщо вийде з ладу мережа в одного з операторів зв'язку

"Вільного номерного ресурсу замало для того, щоби задовольнити потреби абонентів у перспективі найближчих двох років", - заявили у Київстарі.