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"Київстар" з 1 лютого підвищує вартість популярної послуги: що відомо

На які послуги зростуть ціни (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Василина Копитко

Київстар оголосив про зміни умов користування сервісами Viber-розсилок для корпоративних клієнтів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Київстар.

Що відомо про нові тарифи

"Попри тривалу війну Київстар робить усе можливе, щоб підтримувати роботу мережі в Україні. Якісні послуги зв’язку та інші сервіси, які допомагають працювати нашим бізнес-клієнтам, залишаються основним пріоритетом компанії", - йдеться у повідомленні компанії.

Мобільний оператор зазначає, що з огляду на економічні та ринкові умови, а також розширення можливостей сервісів, Київстар переглянув вартість деяких тарифних пропозицій для бізнес-клієнтів.

"З 1 лютого 2024 року збільшується вартість розсилки Viber-повідомлень для корпоративних клієнтів, які здійснюють комерційні розсилки", - зазначають у Київстарі.

Детальніше інформацію щодо змін клієнти можуть дізнатись, звернувшись до персонального менеджера Київстар або за номером 0800 303 466 (дзвінки безкоштовні з номерів мереж фіксованого та мобільного зв’язку України).

Чи будуть підвищувати тарифи на інші послуги

На передодні Нового року мобільний оператор заявив, що не буде підіймати ціни на мобільний зв'язок чи інтернет, аби компенсувати збитки, які завдали російські хакери, атакувавши систему Київстару 12 грудня 2023 року.

Також нагадаємо, що у якості компенсації, компанія тоді скасувала оплату за наступний місяць своїм абонентам.

Зазначимо, що зараз у компані ціни на тарифи по передоплаті на 2024 рік коливаються від 125 грн до 500 грн. Для бізнес-клієнтів доступні 5 пакетів послуг, вартість яких стартує від 200 і сягає 1 000 грн на місяць.

Більше деталей можна дізнатись на сайті мобільного оператора.

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КиївстарціниПідвищення тарифів