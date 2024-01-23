"Киевстар" с 1 февраля повышает стоимость популярной услуги: что известно

Что известно о новых тарифах

"Несмотря на длительную войну, Киевстар делает все возможное, чтобы поддерживать работу сети в Украине. Качественные услуги связи и другие сервисы, которые помогают работать нашим бизнес-клиентам, остаются основным приоритетом компании", - говорится в сообщении компании.

Мобильный оператор отмечает, что, учитывая экономические и рыночные условия, а также расширение возможностей сервисов, Киевстар пересмотрел стоимость некоторых тарифных предложений для бизнес-клиентов.

"С 1 февраля 2024 года увеличивается стоимость рассылки Viber-сообщений для корпоративных клиентов, осуществляющих коммерческие рассылки", - отмечают в Киевстаре.

Более подробную информацию об изменениях клиенты могут узнать, обратившись к персональному менеджеру Киевстар или по номеру 0800 303 466 (звонки бесплатные с номеров сетей фиксированной и мобильной связи Украины).

Будут ли повышать тарифы на другие услуги

Накануне Нового года мобильный оператор заявил, что не будет поднимать цены на мобильную связь или интернет, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный российскими хакерами, которые атаковали систему Киевстара 12 декабря 2023 года.

Также напомним, что в качестве компенсации компания тогда отменила оплату за следующий месяц своим абонентам.

Отметим, что сейчас в компании цены на тарифы по предоплате на 2024 год колеблются от 125 до 500 грн. Для бизнес-клиентов доступно 5 пакетов услуг, стоимость которых стартует от 200 и достигает 1 000 грн в месяц.

Больше деталей можно узнать на сайте мобильного оператора.