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У Київському зоопарку - миле поповнення: ці відео і фото гуанако Люсії не залишать байдужими

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Київ, П'ятниця 27 січня 2023 16:44
У Київському зоопарку - миле поповнення: ці відео і фото гуанако Люсії не залишать байдужими Фото: дитинча гуанако на ім'я Люсія народилася у Київському зоопарку (facebook.com/zoo.kyiv.ua)
Автор: Володимир Костирін

У царстві тварин Київського зоопарку - радісне поповнення. У сімействі гуанако (Lama guanicoe) народилося дитинча на ім'я Люсія, і дитині сьогодні, 27 січня, вже виповнилося два тижні.

Милі фото та відео рудої гуанако Люсії показали на Facebook-сторінці Київського зоопарку.

Ці тварини - ссавці роду лам сімейства верблюжих, що є предком одомашненої лами - харчуються трав'янистими рослинами, корою, листям кущів та гілками. На ролику можна побачити, як ласують гуанако у своєму вольєрі, припорошеним легким сніговим покривом, і як грає маленька Люсія, яка вже навчилася стрибати.

Відео: малеча гуанако на ім'я Люсія народилася в Київському зоопарку два тижні тому

Як розповіли співробітники зоопарку, мама Ракель не відходить від малюка та її однорічної сестрички Крісті, а тато Рікардо опікує їх цілодобово.

Ось на цьому знімку видно всю родину Люсії, яка ніби позує перед об'єктивом фотографа:

У Київському зоопарку - миле поповнення: ці відео і фото гуанако Люсії не залишать байдужими

Сім'я гуанако у Київському зоопарку: тато Рікардо та мама Ракель, їхня старша дочка Крісті та молодша Люсія (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

"Навіть уночі він стоїть на варті, поки його "дівчатка" солодко сплять", - наголошується у публікації.

Гуанако є диким предком альпак, і в природі їх можна зустріти в пампасах та високогір'ї Анд. Вони здатні розвивати швидкість до 56 км/год. Біг важливий для виживання цих тварин, тому що вони проживають на відкритих місцях.

У Київському зоопарку - миле поповнення: ці відео і фото гуанако Люсії не залишать байдужимиУ Київському зоопарку - миле поповнення: ці відео і фото гуанако Люсії не залишать байдужимиУ Київському зоопарку - миле поповнення: ці відео і фото гуанако Люсії не залишать байдужимиУ Київському зоопарку - миле поповнення: ці відео і фото гуанако Люсії не залишать байдужими

У Київському зоопарку сімейство гуанако поповнилося крихтою на ім'я Люсія (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Ці травоїдні тварини можуть довго обходитися без води. А ще вони - чудові плавці.

Чисельність виду помітно скорочується... через те, що гуанако є об'єктом полювання заради шкіри, цінної вовни та м'яса, а також становить конкуренцію худобі на пасовищах.

Нагадаємо, перед цим у Київському зоопарку показали унікальних чорних лебедів, які радіють аномальному теплу цієї зими.

А також раніше ми розповідали, як живуть екзотичні тварини під час війни в Україні.

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