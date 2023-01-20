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В Київському зоопарку показали чорних красенів, які радіють аномальному теплу

Лебеді в Київському ззопарку (facebook.com/zoo.kyiv.ua)
Автор: Світлана Мащенко

В Київському зоопарку показали на фото величних чорних красенів, які радіють аномальному теплу, що кілька днів тримаються в столиці.

Світлини з'явилися в Facebook Київського зоопарку.

Це – унікальні чорні лебеді

"Ми знайомимо вас із пернатими жителями південної півкулі – чорними лебедями, яких у нас вже 11 особин. А до того ж очікується і поповнення. Адже одна пара цих красенів загніздилась. Їх пташенята з попереднього виводку вже підросли і приймають "СПА-процедури" поруч", – розповіли в зоопарку.

Друга доросла пара вирощує пташеня, тримаючи його під постійним батьківським контролем.

А ще одна пара молодих птахів має власне озеро біля центрального входу до зоопарку де радо зустрічає гостей зоопарку.

Фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua

Життя в зоопарку не завмирає взимку

За словами співробітників зоопарку, тварини помірного клімату зустрічають відвідувачів у великих відкритих вольєрах.

За життям теплолюбивих мешканців можна спостерігати у внутрішніх зелених оазах Острова Звірів, Пташника, Приматника та інших.

Зазначимо, що Київ 18 січня встановив новий температурний рекорд вперше за 143 роки. Температура в столиці склала +7,3°С, що відповідає погоді початку квітня.

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