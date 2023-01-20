В Київському зоопарку показали чорних красенів, які радіють аномальному теплу

В Київському зоопарку показали на фото величних чорних красенів, які радіють аномальному теплу, що кілька днів тримаються в столиці.
Світлини з'явилися в Facebook Київського зоопарку.
"Ми знайомимо вас із пернатими жителями південної півкулі – чорними лебедями, яких у нас вже 11 особин. А до того ж очікується і поповнення. Адже одна пара цих красенів загніздилась. Їх пташенята з попереднього виводку вже підросли і приймають "СПА-процедури" поруч", – розповіли в зоопарку.
Друга доросла пара вирощує пташеня, тримаючи його під постійним батьківським контролем.
А ще одна пара молодих птахів має власне озеро біля центрального входу до зоопарку де радо зустрічає гостей зоопарку.
Фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua
За словами співробітників зоопарку, тварини помірного клімату зустрічають відвідувачів у великих відкритих вольєрах.
За життям теплолюбивих мешканців можна спостерігати у внутрішніх зелених оазах Острова Звірів, Пташника, Приматника та інших.
Зазначимо, що Київ 18 січня встановив новий температурний рекорд вперше за 143 роки. Температура в столиці склала +7,3°С, що відповідає погоді початку квітня.
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