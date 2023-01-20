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В Киевском зоопарке показали черных красавцев, радующихся аномальному теплу

Лебеди в Киевском зоопарке (facebook.com/zoo.kyiv.ua)
Автор: Светлана Мащенко

В Киевском зоопарке показали на фото величественных черных красавцев, которые радуются аномальному теплу, что несколько дней держится в столице.

Фотографии появились в Facebook Киевского зоопарка.

Это – уникальные черные лебеди

"Мы знакомим вас с пернатыми жителями южного полушария – черными лебедями, которых у нас уже 11 особей. А к тому же ожидается и пополнение. Ведь одна пара этих красавцев загнездилась. Их птенцы из предыдущего выводка уже подросли и принимают "СПА-процедуры" рядом", – рассказали в зоопарке.

Вторая взрослая пара выращивает птенца, держа его под постоянным родительским контролем.

А еще одна пара молодых птиц имеет собственное озеро у центрального входа в зоопарк, где радостно встречает гостей зоопарка.

Фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua

Жизнь в зоопарке не замирает зимой

По словам сотрудников зоопарка, животные умеренного климата встречают посетителей в больших открытых вольерах.

За жизнью теплолюбивых обитателей можно наблюдать во внутренних зеленых оазисах Острова Зверей, Птичника, Приматника и других.

Отметим, что Киев 18 января установил новый температурный рекорд впервые за 143 года. Температура в столице составила +7,3°С, что соответствует погоде начала апреля.

Раньше мы писали, какое животное считается самым ядовитым в мире.

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