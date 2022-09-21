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У Київській області на позиціях окупантів знайшли розтрощену гітару з унікальним номером (фото)

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Київська область, Середа 21 вересня 2022 18:55
У Київській області на позиціях окупантів знайшли розтрощену гітару з унікальним номером (фото) На колишніх позиція окупантів знайшли унікальну гітару (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Київській області в квітні на позиціях, з яких втекли російські окупанти, бійці тероборони знайшли розтрощену гітару з унікальним номером. Інструмент уже безкоштовно відреставрував майстер з Ізраїля.

Про це повідомили на сторінці 112 Бригади територіальної оборони міста Києва.

Зокрема, тепер у мережі розшукують власника інструменту. Гітару знайшли на позиції, яка розташовувалися у котеджному містечку "Макарівські дачі", недалеко від Копилова.

Зазначається, що вперше гітару знайшов тероборонівець Андрій Малик, який поїхав на позиції супроводжувати журналістів. Там він побачив розтрощену гітару, і оскільки сам - музикант, то вирішив її сфотографувати.

У Київській області на позиціях окупантів знайшли розтрощену гітару з унікальним номером (фото)У Київській області на позиціях окупантів знайшли розтрощену гітару з унікальним номером (фото)У Київській області на позиціях окупантів знайшли розтрощену гітару з унікальним номером (фото)У Київській області знайшли розтрощену гітару з унікальним номером (facebook.com/112btro)

Після цього фото поширилось мережею та опинилися в одній із гітарних спільнот, де і було помічене майстром з Ізраїля Сашою Ханіним.

"26 квітня сапери знову поїхали в те село і забрали гітару з позицій. З нею був ще й чохол. Може, за ним також її впізнають. Залишки гітари в чохлі відправили майстру. І от кілька днів тому майстер надіслав відео, що гітара готова", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, майстер навмисно залишив помітними сліди реставрації, які нагадуватимуть, що пережив інструмент.

У Київській області на позиціях окупантів знайшли розтрощену гітару з унікальним номером (фото)У Київській області на позиціях окупантів знайшли розтрощену гітару з унікальним номером (фото)У Київській області на позиціях окупантів знайшли розтрощену гітару з унікальним номером (фото)У Київській області на позиціях окупантів знайшли розтрощену гітару з унікальним номером (фото)

Як гітара виглядає після реставрації (facebook.com/112btro)

Раніше ми повідомляли, що український військовий зіграв гімн на скрипці, яку хотіли вкрасти окупанти.

Також ЗСУ показали занедбані позиції окупантів у Харківській області.

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