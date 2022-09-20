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Український військовий зіграв гімн на скрипці, яку хотіли вкрасти окупанти: чуттєве відео

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Вівторок 20 вересня 2022 15:43
Український військовий зіграв гімн на скрипці, яку хотіли вкрасти окупанти: чуттєве відео Скрипаль на фронті виконав гімн України (колаж РБК-України)
Автор: Тетяна Самарук

Український воїн та музикант Роман Почеп, який захищає країну від російських військових, на фронті серед речей окупантів знайшов викрадену скрипку та зіграв на ній.

Відео скрипаль опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, військовий знайшов у зоні бойових дій скрипку, яку росіяни вкрали, але не встигли вивезти за межі країни.

"Після бою, серед речей окупантів, які, мабуть, мріяли вкрасти цей інструмент, знайшли скрипку. Дуже давно не грав, кайфонув", - написав старший солдат у лавах Збройних Сил України.

На скрипці військовий виконав гімн України.

Зазначимо, що Романа Почепа указом Президента від 13 липня нагороджено державною нагородою за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

У коментарях користувачі вражені від виконання гімну та пишуть, що у скрипаля справжній талант.

  • Це найкраще виконання;
  • Я плачу;
  • Наші військові талановиті у всьому;
  • Ці руки колись тримали скрипку. А тепер тримають автомат. Браво. Бережіть себе;
  • Неможливо стримати сліз;
  • Дякую скрипалю за чудове виконання гімну України.

Раніше ми повідомляли, що військовий-барабанщик зіграв "Ой, у лузі червона калина" на автоматі.

Також ми писали, що трирічний Лео з Ірпеня та його батько переспівали українську версію хіта "Воїни світла".

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Війна в Україні ВСУ гимн Украины
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