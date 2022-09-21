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В Киевской области на позициях оккупантов нашли разбитую гитару с уникальным номером (фото)

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Киевская область, Среда 21 сентября 2022 18:55
В Киевской области на позициях оккупантов нашли разбитую гитару с уникальным номером (фото) На бывших позициях оккупантов нашли уникальную гитару (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киевской области в апреле на позициях, из которых сбежали российские оккупанты, бойцы терробороны нашли разбитую гитару с уникальным номером. Инструмент уже бесплатно отреставрировал мастер из Израиля.

Об этом сообщили на странице 112 бригады территориальной обороны города Киева.

В частности, теперь в сети разыскивают владельца инструмента. Гитару нашли на позиции, которая размещалась в коттеджном городке "Макаровские дачи", недалеко от Копылова.

Отмечается, что впервые гитару нашел терробороновец Андрей Малик, уехавший на позиции сопровождать журналистов. Там он увидел разбитую гитару, и поскольку сам - музыкант, то решил ее сфотографировать.

В Киевской области на позициях оккупантов нашли разбитую гитару с уникальным номером (фото)В Киевской области на позициях оккупантов нашли разбитую гитару с уникальным номером (фото)В Киевской области на позициях оккупантов нашли разбитую гитару с уникальным номером (фото)В Киевской области нашли разбитую гитару с уникальным номером (facebook.com/112btro)

После этого фото распространилось по сети и оказалось в одном из гитарных сообществ, где и было замечено мастером из Израиля Сашей Ханиным.

"26 апреля саперы снова поехали в ту деревню и забрали гитару с позиций. С ней был еще и чехол. Может, за ним тоже ее узнают. Остатки гитары в чехле отправили мастеру. И вот несколько дней назад мастер прислал видео, что гитара готова" , - говорится в сообщении.

Кроме того, мастер намеренно оставил заметными следы реставрации, напоминающие, что пережил инструмент.

В Киевской области на позициях оккупантов нашли разбитую гитару с уникальным номером (фото)В Киевской области на позициях оккупантов нашли разбитую гитару с уникальным номером (фото)В Киевской области на позициях оккупантов нашли разбитую гитару с уникальным номером (фото)В Киевской области на позициях оккупантов нашли разбитую гитару с уникальным номером (фото)

Как гитара выглядит после реставрации (facebook.com/112btro)

Ранее мы сообщали, что украинский военный сыграл гимн на скрипке, которую хотели украсть оккупанты.

Также ВСУ показали запущенные позиции оккупантов в Харьковской области.

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