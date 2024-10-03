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Епіфаній провів службу в сорочці з орнаментом із вишиванки Степана Бандери (фото)

Четвер 03 жовтня 2024 11:44
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Епіфаній провів службу в сорочці з орнаментом із вишиванки Степана Бандери (фото) Епіфаній провів службу на Покрову в незвичній сорочці (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

1 жовтня, у день свята Покрови Пресвятої Богородиці, День захисників та захисниць України, а також українського козацтва, Митрополит Епіфаній звершував службу у новому святковому вбранні, яке мало свою родзинку.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію в Instagram сторінки під назвою worldvysyvankaday, яка популяризує українську вишиванку.

"Блаженніший Митрополит Київський та всієї України Епіфаній на Покров здійснював службу в новому святковому вбранні, прикрашеному орнаментом із сорочки Степана Бандери", - сказано у публікації.

Мотив вишивки простий: на білому тлі вишиті чорні хрести. Таку вишиванку назвали "Бандерівкою", а її вишивку відновили за однією із фотографій, на якій зображено молодого Степана Бандеру.

Епіфаній провів службу в сорочці з орнаментом із вишиванки Степана Бандери (фото)

Епіфаній (фото: instagram.com/worldvyshyvankaday)

У повідомленні також сказано, що майстри створили лімітовану колекцію сорочок Бандери в кількості 100 штук, яку було продано з благодійною метою, а на виручені кошти придбано бронежилети для одного з підрозділів ЗСУ, яке тоді виконувало завдання на харківському напрямку.

Що відомо про вишиванку Степана Бандери

Цю сорочку відновила в 2022 році львівська майстриня для Чернівецького музею вишиванки. Її мотив відтворено за фотографією, де Степан Бандера позує у вишиванці. Світлина знаходиться у Львівському краєзнавчому музеї.

Епіфаній провів службу в сорочці з орнаментом із вишиванки Степана Бандери (фото)Бандера на фото у 1920-х роках (фото: megaoberig.com.ua)

На фото Бандера зображений у козацькому костюмі: шапці, чоботях, шароварах, вишитій сорочці та з гвинтівкою в руках. Воно було зроблено на якомусь заході у 20-х роках минулого століття. Це єдина фотографія, на якій провідника ОУН зображено у вишиванці. Оригінал фото знаходиться за кордоном, а у львівському музеї - копія.

Епіфаній провів службу в сорочці з орнаментом із вишиванки Степана Бандери (фото)Скриншот

Під час створення цієї вишиванки команда масштабувала орнамент із фото, провела корекцію кольорів, знайшла ідентичні орнаменти, які відповідають часу та регіону.

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