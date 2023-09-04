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Київські школярі можуть їздити громадським транспортом безплатно: як отримати квиток

Як замовити електронний учнівський квиток для дитини (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Столичні учні знову можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом з 1 вересня по кінець червня. Для цього потрібно замовити спеціальний квиток.

Про це інформує "Київ Цифровий".

Як замовити електронний учнівський квиток

Батькам учнів потрібно виконати наступні дії:

  • зареєструватись у системі
  • знайти дані про свою дитину та приєднати її картку до свого облікового запису
  • додати/замінити фото дитини
  • сформувати замовлення електронного носія учнівського квитка і отримати рахунок на оплату
  • оплатити замовлення

Замовлення учнівської транспортної карти коштує 96 грн. Електронний квиток виготовляють протягом 1 місяця. Після виготовлення учнівського квитка його доставлять у заклад, де навчається школяр.

Що робити, якщо загубили учнівський квиток

Якщо дитина загубила, або пошкодила учнівський квиток, про це потрібно повідомити службу технічної підтримки - відправити емейл на пошту support.scard@kyivcity.gov.ua і з допомогою оператора заблокувати квиток. Після цього потрібно повторно замовити квиток за тим же алгоритмом, що й перший раз.

Чи треба змінювати квиток, якщо дитина перейшла в іншу школу

На електронному учнівському квитку зазначається номер школи. Тому, якщо дитина перейшла в інший навчальний заклад, то електронний квиток треба змінити. Бо як тільки школа поставить відмітку в базі про те, що дитина вибула, електронний учнівський квиток заблокують.

Після внесення даних учня в базу нової школи можна буде повторно замовити  новий електронний учнівський квиток. За нього доведеться платити повторно.

Нагадаємо, що з 1 липня по 31 серпня проїзд для школярів у Києві був платним. Втім батьки могли придбати проїзні для дитини зі знижкою 75%.

Раніше ми писали про те, що Київ отримав нові автобуси.

Читайте також про те, як економити на громадському транспорті.

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