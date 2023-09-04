Киевские школьники могут ездить общественным транспортом бесплатно: как получить билет

Как заказать электронный ученический билет

Родителям учеников нужно выполнить следующие действия:

зарегистрироваться в системе

найти данные о своем ребенке и присоединить его карту к своей учетной записи

добавить/заменить фото ребенка

сформировать заказ электронного носителя ученического билета и получить счет на оплату

оплатить заказ

Заказ такой транспортной карты стоит 96 грн. Электронный билет изготовляют в течение 1 месяца. После изготовления ученического билета его доставят в заведение, где учится школьник.

Что делать, если потеряли ученический билет

Если ребенок потерял или повредил ученический билет, об этом нужно сообщить службу технической поддержки - отправить емейл на почту support.scard@kyivcity.gov.ua и с помощью оператора заблокировать билет. После этого нужно повторно заказать билет по тому же алгоритму, что и в первый раз.

Нужно ли менять билет, если ребенок перешел в другую школу

На электронном ученическом билете указывается номер школы. Поэтому если ребенок перешел в другое учебное заведение, то электронный билет нужно изменить. Потому что, как только школа поставит отметку в базе о том, что ребенок выбыл, электронный ученический билет заблокируют.

После внесения данных ученика в базу новой школы можно будет заказать новый электронный ученический билет. За него придется платить повторно.

Напомним, с 1 июля по 31 августа проезд для школьников в Киеве был платным. Однако родители могли приобрести проездные для ребенка со скидкой 75%.