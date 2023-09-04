Київські школярі можуть їздити громадським транспортом безплатно: як отримати квиток

Столичні учні знову можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом з 1 вересня по кінець червня. Для цього потрібно замовити спеціальний квиток.

Як замовити електронний учнівський квиток

Батькам учнів потрібно виконати наступні дії:

зареєструватись у системі

знайти дані про свою дитину та приєднати її картку до свого облікового запису

додати/замінити фото дитини

сформувати замовлення електронного носія учнівського квитка і отримати рахунок на оплату

оплатити замовлення

Замовлення учнівської транспортної карти коштує 96 грн. Електронний квиток виготовляють протягом 1 місяця. Після виготовлення учнівського квитка його доставлять у заклад, де навчається школяр.

Що робити, якщо загубили учнівський квиток

Якщо дитина загубила, або пошкодила учнівський квиток, про це потрібно повідомити службу технічної підтримки - відправити емейл на пошту support.scard@kyivcity.gov.ua і з допомогою оператора заблокувати квиток. Після цього потрібно повторно замовити квиток за тим же алгоритмом, що й перший раз.

Чи треба змінювати квиток, якщо дитина перейшла в іншу школу

На електронному учнівському квитку зазначається номер школи. Тому, якщо дитина перейшла в інший навчальний заклад, то електронний квиток треба змінити. Бо як тільки школа поставить відмітку в базі про те, що дитина вибула, електронний учнівський квиток заблокують.

Після внесення даних учня в базу нової школи можна буде повторно замовити новий електронний учнівський квиток. За нього доведеться платити повторно.

Нагадаємо, що з 1 липня по 31 серпня проїзд для школярів у Києві був платним. Втім батьки могли придбати проїзні для дитини зі знижкою 75%.