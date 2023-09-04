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Киевские школьники могут ездить общественным транспортом бесплатно: как получить билет

Киев, Понедельник 04 сентября 2023 11:20
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Киевские школьники могут ездить общественным транспортом бесплатно: как получить билет Как заказать электронный ученический билет для ребенка (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Столичные ученики снова могут бесплатно пользоваться общественным транспортом с 1 сентября по конец июня. Для этого нужно заказать специальный билет.

Об этом сообщает "Київ Цифровий".

Как заказать электронный ученический билет

Родителям учеников нужно выполнить следующие действия:

  • зарегистрироваться в системе
  • найти данные о своем ребенке и присоединить его карту к своей учетной записи
  • добавить/заменить фото ребенка
  • сформировать заказ электронного носителя ученического билета и получить счет на оплату
  • оплатить заказ

Заказ такой транспортной карты стоит 96 грн. Электронный билет изготовляют в течение 1 месяца. После изготовления ученического билета его доставят в заведение, где учится школьник.

Что делать, если потеряли ученический билет

Если ребенок потерял или повредил ученический билет, об этом нужно сообщить службу технической поддержки - отправить емейл на почту support.scard@kyivcity.gov.ua и с помощью оператора заблокировать билет. После этого нужно повторно заказать билет по тому же алгоритму, что и в первый раз.

Нужно ли менять билет, если ребенок перешел в другую школу

На электронном ученическом билете указывается номер школы. Поэтому если ребенок перешел в другое учебное заведение, то электронный билет нужно изменить. Потому что, как только школа поставит отметку в базе о том, что ребенок выбыл, электронный ученический билет заблокируют.

После внесения данных ученика в базу новой школы можно будет заказать новый электронный ученический билет. За него придется платить повторно.

Напомним, с 1 июля по 31 августа проезд для школьников в Киеве был платным. Однако родители могли приобрести проездные для ребенка со скидкой 75%.

Раньше мы писали о том, что Киев получил новые автобусы.

Читайте также о том, как экономить на общественном транспорте.

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