Київське метро під час повітряних тривог стане комфортнішим: що змінилося

Метро Києва подбало про комфорт людей під час повітряних тривог. Так, тепер на 198станціях столичного метрополітену з'явилися крамнички для пасажирів.
Про приємну новину повідомили на сторінці КМДА у Facebook.
Як відомо, під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками припиняється, а підземні станції працюють як укриття цілодобово.
Модульні лави з'явилися на 18 станціях. На одному такому сидінні можуть розміститися до чотирьох людей. Крім того, у разі тривалої повітряної тривоги або роботи підземних станцій виключно в режимі укриття, модульні лави трансформуються в ліжка.
"Академмістечко", "Шулявська", "Політехнічний інститут", "Вокзальна", "Університет", "Театральна", "Хрещатик", "Голосіївська", "Деміївська", "Палац "Україна", "Олімпійська", "Площа" Льва Толстого", "Тараса Шевченка", "Сирець", "Лук'янівська", "Кловська", "Дружби народів", "Позняки", "Харківська".
Вхід на станцію в комендантську годину (з 23:00 до 05:00) під час повітряної тривоги такий:
Нагадаємо, що у Києві відновлює роботу тролейбусний маршрут №31, який курсує від вулиці Милославської до станції метро "Лук'янівська".