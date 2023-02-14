Киевское метро во время воздушных тревог станет комфортнее: что изменилось

Метро Киева позаботилось о комфорте людей во время воздушных тревог. Так, теперь на 18 станциях столичного метрополитена появились лавочки для пассажиров.
О приятном новшестве сообщили на странице КГГА в Facebook.
Как известно, во время воздушной тревоги движение поездов по наземным участкам приостанавливается, а подземные станции работают как укрытие круглосуточно.
Модульные лавочки появились на 18 станциях. На одном таком сидении могут разместиться до четырех человек. Кроме того, в случае длительной воздушной тревоги или работы подземных станций исключительно в режиме укрытия модульные лавы трансформируются в кровати.
"Академгородок", "Шулявская", "Политехнический институт", "Вокзальная", "Университет", "Театральная", "Крещатик", "Голосеевская", "Демеевская", "Дворец "Украина", "Олимпийская", "Площадь" Льва Толстого", "Тараса Шевченко", "Сырец", "Лукьяновская", "Кловская", "Дружбы народов", "Позняки", "Харьковская".
Вход на станцию в комендантский час (с 23:00 до 05:00) во время воздушной тревоги такой:
Напомним, что в Киеве возобновляет работу троллейбусный маршрут №31, который курсирует от улицы Милославской до станции метро "Лукьяновская".