Киевское метро во время воздушных тревог станет комфортнее: что изменилось

Что изменилось в метро во время тревог

Как известно, во время воздушной тревоги движение поездов по наземным участкам приостанавливается, а подземные станции работают как укрытие круглосуточно.

Модульные лавочки появились на 18 станциях. На одном таком сидении могут разместиться до четырех человек. Кроме того, в случае длительной воздушной тревоги или работы подземных станций исключительно в режиме укрытия модульные лавы трансформируются в кровати.

Где находятся лавочки:

"Академгородок", "Шулявская", "Политехнический институт", "Вокзальная", "Университет", "Театральная", "Крещатик", "Голосеевская", "Демеевская", "Дворец "Украина", "Олимпийская", "Площадь" Льва Толстого", "Тараса Шевченко", "Сырец", "Лукьяновская", "Кловская", "Дружбы народов", "Позняки", "Харьковская".

Как пройти на станцию метро во время воздушной тревоги

Вход на станцию ​​в комендантский час (с 23:00 до 05:00) во время воздушной тревоги такой: