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З понеділка у Києві відновлюють тролейбусний маршрут до метро "Лук’янівська"

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Київ, П'ятниця 10 лютого 2023 16:30
З понеділка у Києві відновлюють тролейбусний маршрут до метро "Лук’янівська" Фото: з понеділка у Києві відновлюють тролейбусний маршрут до метро "Лук’янівська" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

З понеділка, 13 лютого, у Києві відновлює роботу тролейбусний маршрут № 31, який курсує від вулиці Милославської до станції метро "Лук’янівська".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.

Зазначається, що відновлення тролейбусного маршруту стало можливим завдяки заходам, які були вжиті для покращення роботи енергетичної інфраструктури в столиці.

При цьому рух тимчасового автобусного маршруту № 31-ТР з 13 лютого буде закрито.

Зазначимо, що у Києві та області знову діють відключення світла за графіками.

Окрім того, жителям Києва забезпечать доступ до питної води під час тривалих відключень електрики, адже більшість бюветів працюватиме від генератора.

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