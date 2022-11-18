Киевская больница получила современную технику для лечения воинов ВСУ: появились фото

Одна из больниц Киева получила современное оборудование, медицинскую продукцию и технику для лечения военнослужащих. Это медучреждение передали представители мэрии Брюсселя.

По его словам, в столичные медучреждения попадают наши защитники, нуждающиеся в восстановлении функций органов и систем, а также улучшении эстетического вида травмированных участков тела. Поэтому новое современное оборудование крайне необходимо сегодня.

"В новом отделении реконструктивно-пластической хирургии, которое в июне этого года было открыто на базе одной из столичных больниц для оказания высокоспециализированной медицинской помощи военнослужащим, уже пролечено 46 воинов ВСУ", - рассказал Поворозник.

Современное и уникальное оборудование, предоставленное отделению одной из больниц бельгийцы, позволит предоставлять на более качественном уровне медицинские услуги. А это означает скорее восстановление пациентов.

Оборудование, переданное бельгийцами одной из столичных больниц (фото: facebook.com/povoroznyk.m)