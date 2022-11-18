Киевская больница получила современную технику для лечения воинов ВСУ: появились фото
Одна из больниц Киева получила современное оборудование, медицинскую продукцию и технику для лечения военнослужащих. Это медучреждение передали представители мэрии Брюсселя.
Фото уникального оборудования показал в Facebook первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
По его словам, в столичные медучреждения попадают наши защитники, нуждающиеся в восстановлении функций органов и систем, а также улучшении эстетического вида травмированных участков тела. Поэтому новое современное оборудование крайне необходимо сегодня.
"В новом отделении реконструктивно-пластической хирургии, которое в июне этого года было открыто на базе одной из столичных больниц для оказания высокоспециализированной медицинской помощи военнослужащим, уже пролечено 46 воинов ВСУ", - рассказал Поворозник.
Современное и уникальное оборудование, предоставленное отделению одной из больниц бельгийцы, позволит предоставлять на более качественном уровне медицинские услуги. А это означает скорее восстановление пациентов.
Оборудование, переданное бельгийцами одной из столичных больниц (фото: facebook.com/povoroznyk.m)
Читайте также о том, что в Днепре медикам чудом удалось спасти героя, получившего несовместимые с жизнью ранения.