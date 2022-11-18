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Киевская больница получила современную технику для лечения воинов ВСУ: появились фото

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Пятница 18 ноября 2022 23:00
Киевская больница получила современную технику для лечения воинов ВСУ: появились фото Киевская больница получила современное оборудование (фото: facebook.com/povoroznyk.m)
Автор: Василина Копытко

Одна из больниц Киева получила современное оборудование, медицинскую продукцию и технику для лечения военнослужащих. Это медучреждение передали представители мэрии Брюсселя.

Фото уникального оборудования показал в Facebook первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, в столичные медучреждения попадают наши защитники, нуждающиеся в восстановлении функций органов и систем, а также улучшении эстетического вида травмированных участков тела. Поэтому новое современное оборудование крайне необходимо сегодня.

"В новом отделении реконструктивно-пластической хирургии, которое в июне этого года было открыто на базе одной из столичных больниц для оказания высокоспециализированной медицинской помощи военнослужащим, уже пролечено 46 воинов ВСУ", - рассказал Поворозник.

Современное и уникальное оборудование, предоставленное отделению одной из больниц бельгийцы, позволит предоставлять на более качественном уровне медицинские услуги. А это означает скорее восстановление пациентов.

Киевская больница получила современную технику для лечения воинов ВСУ: появились фотоКиевская больница получила современную технику для лечения воинов ВСУ: появились фотоКиевская больница получила современную технику для лечения воинов ВСУ: появились фотоОборудование, переданное бельгийцами одной из столичных больниц (фото: facebook.com/povoroznyk.m)

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