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Поранення було несумісним із життям: у Дніпрі медикам дивом вдалося врятувати героя

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Дніпро, Четвер 17 листопада 2022 14:38
Поранення було несумісним із життям: у Дніпрі медикам дивом вдалося врятувати героя Лікарі у Дніпрі врятували життя українському військовому (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпровській лікарні швидкої допомоги медики до кінця боролися за життя важкопораненого в бою 40-річного чоловіка. Лікаря дивом вдалося врятувати бійця.

Про це повідомили на сторінці Департаменту охорони здоров’я Дніпровської міської ради у Facebook.

Зокрема, осколки снаряда прошили тіло в найнебезпечніших місцях, з ран без зупинки текла кров.

Повідомляється, що в лікарню швидкої допомоги чоловіка привезли у важкому стані. Поранення були несумісні з життям: велика рана в животі, пошкоджена велика вена, уламками розірвана нирка і частина грудної клітки.

"Навіть зараз лікарі дивуються, як цьому герою вдалося вижити. Він міг загинути в одну хвилину. Але невидима сила дала шанс на порятунок", - йдеться у повідомленні.

Часу на допомогу було мало, але досвідчені лікарі боролися за життя свого пацієнта щосили і таки перемогли.

Зазначається, що судинні хірурги врятували нирку, дістали осколки, загоїли всі рани. Після тривалої реабілітації стан героя вже покращився.

Поранення було несумісним із життям: у Дніпрі медикам дивом вдалося врятувати герояУ Дніпрі медики дивом врятували бійця (facebook.com/dniprozdrav)

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі лікарям дивом вдалося врятувати життя військовому, якому снайпер влучив в голову.

Також ми писали, що львівські медики врятували життя жінці з Бахмута. Вона втратила ногу під час ворожого обстрілу російських окупантів.

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