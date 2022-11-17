Поранення було несумісним із життям: у Дніпрі медикам дивом вдалося врятувати героя

У Дніпровській лікарні швидкої допомоги медики до кінця боролися за життя важкопораненого в бою 40-річного чоловіка. Лікаря дивом вдалося врятувати бійця.

Про це повідомили на сторінці Департаменту охорони здоров’я Дніпровської міської ради у Facebook .

Зокрема, осколки снаряда прошили тіло в найнебезпечніших місцях, з ран без зупинки текла кров.

Повідомляється, що в лікарню швидкої допомоги чоловіка привезли у важкому стані. Поранення були несумісні з життям: велика рана в животі, пошкоджена велика вена, уламками розірвана нирка і частина грудної клітки.

"Навіть зараз лікарі дивуються, як цьому герою вдалося вижити. Він міг загинути в одну хвилину. Але невидима сила дала шанс на порятунок", - йдеться у повідомленні.

Часу на допомогу було мало, але досвідчені лікарі боролися за життя свого пацієнта щосили і таки перемогли.

Зазначається, що судинні хірурги врятували нирку, дістали осколки, загоїли всі рани. Після тривалої реабілітації стан героя вже покращився.

У Дніпрі медики дивом врятували бійця (facebook.com/dniprozdrav)