Поранення було несумісним із життям: у Дніпрі медикам дивом вдалося врятувати героя
У Дніпровській лікарні швидкої допомоги медики до кінця боролися за життя важкопораненого в бою 40-річного чоловіка. Лікаря дивом вдалося врятувати бійця.
Про це повідомили на сторінці Департаменту охорони здоров’я Дніпровської міської ради у Facebook.
Зокрема, осколки снаряда прошили тіло в найнебезпечніших місцях, з ран без зупинки текла кров.
Повідомляється, що в лікарню швидкої допомоги чоловіка привезли у важкому стані. Поранення були несумісні з життям: велика рана в животі, пошкоджена велика вена, уламками розірвана нирка і частина грудної клітки.
"Навіть зараз лікарі дивуються, як цьому герою вдалося вижити. Він міг загинути в одну хвилину. Але невидима сила дала шанс на порятунок", - йдеться у повідомленні.
Часу на допомогу було мало, але досвідчені лікарі боролися за життя свого пацієнта щосили і таки перемогли.
Зазначається, що судинні хірурги врятували нирку, дістали осколки, загоїли всі рани. Після тривалої реабілітації стан героя вже покращився.
У Дніпрі медики дивом врятували бійця (facebook.com/dniprozdrav)
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