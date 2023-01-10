UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Київщині чоловік врятував собаку ціною власного життя (фото)

Чоловік врятував собаку ціною власного життя (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

51-річний мешканець села в Київській області втонув під кригою на річці, рятуючи власного собаку. Чотирилапий провалився у воду під час прогулянки.

Про це повідомляють на сторінці поліції Київської області у Facebook.

Що відомо про трагедію

"Днями до поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що у селі Нижча Дубечня Пірнівської громади, односельчанин пішов гуляти із собаками, проте одна з тварин повернулися додому мокра без власника. На березі ставка було виявлено верхній одяг та другу собаку", - йдеться у повідомленні.

На місці трагедії знайшли куртку та іншу собаку, прив'язану до дерева (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

На місці трагедії рятувальники виявили тіло власника тварин без ознак життя. Попередня версія поліцейських свідчить, що чоловік зняв верхній одяг та пішов рятувати пса, який провалився.

Потерпілий зміг витягнути собаку, але сам провалився та, ймовірно, вибратися на поверхню вже не зміг.

Рятувальники закликали українців не виходити на лід, якщо він надто тонкий та бути вкрай обережними на воді.

Що робити, якщо ви провалилися під кригу

Алгоритм дій, який може врятувати вам життя:

  • Широко розкиньте руки по крайках льодового пролому та уникайте занурення з головою.
  • Намагайтеся не обламувати крайку льоду, без різких рухів вибирайтеся на лід, наповзаючи грудьми та по черзі витягаючи на поверхню ноги.
  • Вибравшись із льодового пролому, відкотіться, а потім повзіть в той бік, звідки ви прийшли та де міцність льоду, таким чином, перевірена. Попри те, що вогкість і холод штовхають вас побігти і зігрітися, будьте обережні до самого берега.

Якщо ви стали свідком того, як провалилася інша людина, негайно викличте рятувальників.

Підкладіть під себе щось, що збільшить площу опори та повзіть на них. Наближайтесь до ополонки тільки повзиком, широко розкидаючи при цьому руки.

Ремені, шарфи, дошка, жердина, санки або лижі допоможуть врятувати людину. Кидати пов'язані ремені, шарфи або дошки треба за 3-4 метри.

Раніше ми показували, чому собакам не можна давати кістки.

Читайте також, чотири ознаки, які доводять, що собака вас любить.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київтваринирятувальники