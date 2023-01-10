В Киевской области мужчина спас собаку ценой собственной жизни (фото)

51-летний житель деревни в Киевской области утонул под льдом на реке, спасая собственную собаку. Четвероногий провалился в воду во время прогулки.
Об этом сообщают на странице полиции Киевской области в Facebook.
"На днях в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что в деревне Низшая Дубечня Пирновской общины, односельчанин пошел гулять с собаками, однако одно из животных вернулись домой мокрая без владельца. На берегу пруда была обнаружена верхняя одежда и другая собака", - говорится в сообщении.
На месте трагедии нашли куртку и другую собаку, привязанную к дереву (фото: facebook.com/pol.kyivregion)
На месте трагедии спасатели обнаружили тело владельца животных без признаков жизни. Предварительная версия полицейских свидетельствует, что мужчина снял верхнюю одежду и пошел спасать провалившегося пса.
Потерпевший смог вытащить собаку, но сам провалился и, вероятно, выбраться на поверхность уже не смог.
Спасатели призвали украинцев не выходить на лед, если он слишком тонкий и крайне осторожный на воде.
Алгоритм действий, который может спасти вам жизнь:
Если вы стали свидетелем того, как провалился другой человек, немедленно вызовите спасателей.
Подложите под себя что-нибудь, что увеличит площадь опоры и ползите на них. Приближайтесь к проруби только ползком, широко разбрасывая при этом руки.
Ремни, шарфы, доска, шест, санки или лыжи помогут спасти человека. Бросать связанные ремни, шарфы или доски следует за 3-4 метра.
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