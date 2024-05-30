КиївПрайд 2024: коли відбудеться Марш Рівності за права ЛГБТ і як туди потрапити

Традиційний Марш Рівності за ЛГБТ+ в рамках КиївПрайд знову пройде вулицями української столиці, щоб підкреслити важливість боротьби за рівні права, закликати до більшої толерантності та прийняття.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли саме відбудеться захід, як туди потрапити і чому Марш Рівності - важливий.

Де і коли відбудеться Марш Рівності 2024

Марш Рівності, який востаннє проходив у Києві ще у 2021-му, цього року відбудеться 16 червня.

Враховуючи виклики воєнного часу, цього року Марш Рівності будуть проводити у київському метро (де саме - організатори не говорять з метою безпеки учасників дійства).

При цьому, запевняють у КиївПрайді, захід відповідатиме усім безпековим вимогам та буде узгоджений з органами влади. Зараз команда веде переговори з військовою адміністрацією.

"В Україні прайд - це майданчик для боротьби за права людини, а в умовах великої війни - це можливість надати Україні видимості у світі та залучити додаткову допомогу для тих, хто боронить нашу незалежність", - розповідають організатори КиївПрайду 2024.

КиївПрайд стартує у червні (фото: РБК-Україна)

Як потрапити на Марш Рівності

З безпекових міркувань, у цьогорічному Марші зможе взяти участь обмежена кількість людей.

До нього зможуть долучитися не більше 500 людей, серед яких активісти, представники ЛГБТК+ та правозахисних організацій, волонтери.

Отримати більше деталей про події КиївПрайду 2024 та дізнатися, як долучитися, можна за цим посиланням.

Чому Марш Рівності в рамках КиївПрайд - це важливо

Марш Рівності в рамках КиївПрайд - це не просто хода, а потужний рух за соціальні зміни.

Він бореться за рівні права, сприяє видимості та визнанню ЛГБТ+ спільноти, а також просуває цінності толерантності, прийняття та єднання в українському суспільстві.

Також Марш Рівності слугує платформою для висунення вимог до влади щодо рівних громадянських прав для спільноти ЛГБТ+, багато представників якої зараз зі зброєю в руках захищають країну від російського агресора, таких як:

легалізація одностатевих шлюбів і цивільних партнерств для ЛГБТ-пар

захист від дискримінації

впровадження законодавства про злочини на ґрунті ненависті тощо.

Саме законодавчі зміни в державі важливі для забезпечення рівних прав та можливостей для всіх людей, незалежно від їхньої сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності.

Це в тому числі зведе до мінімуму випадки, коли у самому центрі Києва нападають на молодих людей на ґрунті гомофобії.

КиївПрайд стартує у червні (фото: РБК-Україна)

Які заходи ще відбудуться в рамках КиївПрайду 2024

Зазначимо, що прайд-місяць у світі розпочинається 1 червня. В Україні у рамках КиївПрайду відбудеться також благодійний освітній фестиваль - він пройде 9 червня у київському арт-центрі Closer.

Програма фестивалю складатиметься з лекцій, дискусій, креативних майстерень, ярмарку українських брендів, психологічних консультацій, майстер-класів та музичної програми.

Також на фестивалі відзначатимуть переможців KyivPride Awards - нагороди, започаткованої для союзниць та союзників ЛГБТК+ спільноти, яку можуть отримати політики, бізнеси, медіа та публічні особи, які роблять внесок у підтримку рівності та прав ЛГБТК+ людей.

Усі кошти, отримані під час фестивалю, організатори спрямують на "Прайд-збір", в рамках якого українські ЛГБТК+ організації ініціювали збір чотирьох мільйонів гривень для захисниць та захисників України.

КиївПрайд стартує у червні (фото: РБК-Україна)