КиевПрайд 2024: когда состоится Марш Равенства за права ЛГБТ и как туда попасть

Традиционный Марш Равенства по ЛГБТ+ в рамках КиевПрайд снова пройдет по улицам украинской столицы, чтобы подчеркнуть важность борьбы за равные права, призвать к большей толерантности и принятию.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда именно состоится мероприятие, как туда попасть и почему Марш Равенства - важен.

Где и когда состоится Марш Равенства 2024

Марш Равенства, который последний раз проходил в Киеве еще в 2021-м, в этом году состоится 16 июня.

Учитывая вызовы военного времени, в этом году Марш Равенства будут проводить в киевском метро (где именно - организаторы не говорят в целях безопасности участников действа).

При этом, уверяют в КиевПрайде, действо будет отвечать всем требованиям безопасности и будет согласовано с органами власти. В настоящее время команда ведет переговоры с военной администрацией.

"В Украине прайд - это площадка для борьбы за права человека, а в условиях большой войны - это возможность предоставить Украине видимости в мире и привлечь дополнительную помощь для тех, кто защищает нашу независимость", - рассказывают организаторы КиевПрайда 2024.

КиевПрайд стартует в июне (фото: РБК-Украина)

Как попасть на Марш Равенства

По соображениям безопасности, в этом году Марше сможет принять участие ограниченное количество людей.

К нему смогут присоединиться не более 500 человек, среди которых активисты, представители ЛГБТК+ и правозащитные организации, волонтеры.

Получить больше деталей о событиях КиевПрайда 2024 и узнать, как присоединиться, можно по этой ссылке.

Почему Марш Равенства в рамках КиевПрайд - это важно

Марш Равенства в рамках КиевПрайд - это не просто марш, а мощное движение за социальные изменения.

Он борется за равные права, способствует видимости и признанию ЛГБТ+ сообщества, а также продвигает ценности терпимости, принятия и единения в украинском обществе.

Также Марш Равенства служит платформой для выдвижения требований к власти относительно равных гражданских прав для сообщества ЛГБТ+, многие представители которой сейчас с оружием в руках защищают страну от российского агрессора, таких как:

легализация однополых браков и гражданских партнерств для ЛГБТ-пар

защита от дискриминации

внедрение законодательства о преступлениях на почве ненависти и т. п.

Именно законодательные изменения в государстве важны для обеспечения равных прав и возможностей для всех людей, независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

Это в том числе сведет к минимуму случаи, когда в самом центре Киева нападают на молодых людей на почве гомофобии.

КиевПрайд стартует в июне (фото: РБК-Украина)

Какие мероприятия еще состоятся в рамках КиевПрайда 2024

Отметим, что прайд-луна в мире начинается 1 июня. В Украине в рамках КиевПрайда состоится благотворительный образовательный фестиваль - он пройдет 9 июня в киевском арт-центре Closer.

Программа фестиваля состоит из лекций, дискуссий, креативных мастерских, ярмарки украинских брендов, психологических консультаций, мастер-классов и музыкальной программы.

Также на фестивале будут отмечать победителей KyivPride Awards - награды для союзниц и союзников ЛГБТК+ сообщества, которую могут получить политики, бизнесы, медиа и публичные лица, которые вносят вклад в поддержку равенства и прав ЛГБТК+ людей.

Все средства, полученные во время фестиваля, организаторы будут направлены на "Прайд-сбор", в рамках которого украинские ЛГБТК+ организации инициировали сбор четырех миллионов гривен для защитниц и защитников Украины.

КиевПрайд стартует в июне (фото: РБК-Украина)